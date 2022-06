BVB, Sommerfahrplan: Termine, Testspiele, Trainingsstart

Borussia Dortmund will nächste Saison Meister werden und sich dafür diesen Sommer bestmöglich rüsten. Termine, Testspiele, Trainingsstart: Hier gibt es die bisherigen Informationen zur Vorbereitung des BVB.

Die Saison 2021/22 ist vorbei - und hat Borussia Dortmund erneut als Vizemeister der Bundesliga hervorgebracht. Nach der nun schon zehnten Meisterschaft in Folge des FC Bayern München blickt der BVB aber bereits umso hoffnungsvoller und motivierter in Richtung Spielzeit 2022/23, hat sich daher auch schon namhaft mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Özcan und Karim Adeyemi verstärkt. Mit dem neuen alten Trainer Edin Terzic kommt weiterer frischer Wind in das Team.

Klar ist natürlich: Um diese sensationelle Titel-Serie des Rivalen aus dem Süden mal allmählich zu beenden, muss mit einer reibungslosen Vorbereitungsphase im Sommer der Grundstein gelegt werden.

SPOX informiert im Folgenden darüber, wie sich die Saisonvorbereitung beim BVB nach aktuellem Stand mit dem Trainingsstart und den Testspielen gestaltet.

© getty Der BVB reist zum Trainingslager nach Bad Ragaz.

BVB, Sommerfahrplan: Trainingsstart

Nach dem Saisonende am 14. Mai haben die Profis der Westfalen insgesamt rund sechs Wochen Zeit, um sich zu erholen und neue Kräfte zu tanken. Angesetzt ist der Start in die Saisonvorbereitung für den 27. Juni. Der Trainingsauftakt findet in Brackel, also auf dem Trainingsgelände des BVB, statt. Am 31. Juli steigt übrigens die Saisoneröffnung mit den Fans.

BVB, Sommerfahrplan: Termine und Testspiele

Das Trainingslager absolvieren die Schwarz-Gelben in Bad Ragaz (Schweiz). Vor der Reise dorthin wird aber etwas mehr als zwei Wochen weiterhin in Dortmund trainiert. Geplant ist das Trainingslager nämlich voraussichtlich erst vom 15. bis zum 23. Juli.

Bis dahin sind zwei Testspiele auf deutschem Boden geplant, zwei weitere soll es dann in der Schweiz geben. Viel mehr ist sowohl zum Trainingslager als auch zu den Testspielen an sich bislang nicht bekannt.

Wegen der Austragung der Weltmeisterschaft zwischen dem 21. November und 18. Dezember beginnt die Pflichtspiel-Saison dieses Jahr noch etwas früher. Die Borussia startet am 29. Mai gegen 1860 München in den DFB-Pokal, eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt an.

Den Supercup machen 2022 übrigens Bayern München und RB Leipzig unter sich aus, da der BVB neben der Meisterschaft auch den Pokalgewinn verpasst hat. Diesen konnten die Sachsen gewinnen.

