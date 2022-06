BVB - News und Gerüchte: Bellingham träumt von Umsturz des FC Bayern

Beim BVB ist vor allem Jude Bellingham heiß darauf, die Meisterserie des FC Bayern endlich zu beenden und die Schale nach Dortmund zu holen. Derweil ist der BVB auf der Suche nach einem Trainer - und ein Bankdrücker könnte bleiben. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Bellingham träumt von Bayern-Umsturz

Jude Bellingham ist erst 18 Jahre alt, aber schon in seiner zweiten Saison beim BVB nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. 43 der 45 Partien von Borussia Dortmund bestritt der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison - und wenn es nach ihm gegangen wäre, wären es wohl 45 gewesen.

Doch mit den Einsätzen steigen auch die Erwartungen - und davon hat der Nationalspieler Englands einige. Vor allem beim BVB muss es eine bessere Saison werden als in der eben abgelaufenen Spielzeit: "Da haben wir in dieser Saison in den entscheidenden Partien einfach nicht genug gebracht, das war eine große Enttäuschung", sagt er dem kicker.

Die Transferbemühungen seines Klubs bleiben nicht unbemerkt: Bellingham sagt, dass es "aufregend und vielversprechend" sei, "was der Verein für die nächsten Jahre aufbaut." Zu lange soll der Umbruch allerdings nicht dauern. Mit Hinblick auf den FC Bayern sagt er: "Eine Serie von zehn Jahren zu stoppen, wäre etwas Unglaubliches für Dortmund und für mich persönlich."

Transfer-Schulden: Real winkt Geldregen - BVB muss nachzahlen © getty 1/22 Die europäischen Top-Klubs tragen nicht nur teilweise enorme Schulden bei Banken oder ihren Besitzern vor sich her. Auch Transfers werden zunehmend auf Pump finanziert und über mehrere Jahre in Raten abgestottert. © getty 2/22 Heißt: Die Vereine schulden aufgrund von Verpflichtungen teilweise noch dreistellige Millionensummen an ausstehenden Ablösesummen - bekommen aber ihrerseits teilweise auch noch enorme Summen von der Konkurrenz. Welcher Klub steht hier am besten da? © imago images 3/22 Wir zeigen die Ablöse-Bilanzen der größten 19 Klubs (Saison 2020/21, alle Zahlen gerundet, es fehlt Zenit St. Petersburg). Die Zahlen von Finanzprüfer Deloitte wurden ausgewertet durch den britischen Fußball-Blogger @SwissRamble. © getty 4/22 Platz 19 - REAL MADRID: +61 Millionen Euro (83 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 144 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 5/22 Platz 18 - FC CHELSEA: +18 Millionen Euro (172 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 190 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 6/22 Platz 17 - FC BAYERN MÜNCHEN: +7 Millionen Euro (56 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 63 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 7/22 Platz 16 - PARIS SAINT-GERMAIN: +8 Millionen Euro (87 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 95 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 8/22 Platz 15 - AC MAILAND: 1 Million Euro Transfer-Schulden (62 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 61 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 9/22 Platz 14 - FC LIVERPOOL: 41 Millionen Euro Transfer-Schulden (133 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 92 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 10/22 Platz 13 - LEICESTER CITY: 51 Millionen Euro Transfer-Schulden (74 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 23 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 11/22 Platz 12 - WOLVERHAMPTON WANDERERS: 55 Millionen Euro Transfer-Schulden (130 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 75 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 12/22 Platz 11 - FC EVERTON: 61 Millionen Euro Transfer-Schulden (81 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 20 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 13/22 Platz 10 - BORUSSIA DORTMUND: 68 Millionen Euro Transfer-Schulden (91 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 23 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 14/22 Platz 9 - WEST HAM UNITED: 75 Millionen Euro Transfer-Schulden (107 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 32 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 15/22 Platz 8 - INTER MAILAND: 82 Millionen Euro Transfer-Schulden (157 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 75 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 16/22 Platz 7 - MANCHESTER CITY: 84 Millionen Euro Transfer-Schulden (121 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 37 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 17/22 Platz 6 - MANCHESTER UNITED: 109 Millionen Euro Transfer-Schulden (159 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 50 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 18/22 Platz 5 - FC ARSENAL: 117 Millionen Euro Transfer-Schulden (156 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 39 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 19/22 Platz 4 - JUVENTUS: 129 Millionen Euro Transfer-Schulden (275 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 146 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 20/22 Platz 3 - TOTTENHAM HOTSPUR: 177 Millionen Euro Transfer-Schulden (199 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 22 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 21/22 Platz 2 - ATLETICO MADRID: 182 Millionen Euro Transfer-Schulden (203 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 21 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen) © getty 22/22 Platz 1 - FC BARCELONA: 201 Millionen Euro Transfer-Schulden (240 Millionen Euro ausstehende Transfer-Zahlungen | 39 Millionen Euro ausstehende Transfer-Einnahmen)

BVB, Gerüchte: Wer wird neuer Trainer vom BVB II?

Nach dem plötzlichen Weggang von Enrico Maaßen in Richtung FC Augsburg steht Borussia Dortmund II wenige Tage vor dem Trainingsauftakt ohne Trainer da. Wer die Mannschaft in der zweiten Saison in der 3. Liga betreuen soll, steht noch nicht fest, aber eine Entscheidung scheint nicht mehr lange auf sich warten zu lassen.

Der kicker macht dabei zwei Kandidaten aus: So sollen Guerino Capretti sowie Patrick Glöckner auf der Agenda stehen. Capretti war zuletzt bei Dynamo Dresden angestellt, nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga trennten sich die Wege. Zuvor war der Deutsch-Italiener unter anderem beim Delbrücker SC sowie dem SC Verl angestellt. Glöckner arbeitete zuletzt bei Waldhof Mannheim - dort wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. Capretti und Glöckner wären also sofort zu haben. Am Donnerstag geht es in Dortmund mit der Vorbereitung los.

BVB, News: Nico Schulz könnte bleiben

Nico Schulz gilt bei Borussia Dortmund als sicherer Verkaufskandidat für diesen Sommer. Doch der BVB könnte auf dem Linksverteidiger sitzen bleiben, wie sein Berater durchblicken ließ. "Nico hat nicht gespielt, ist mit sich unzufrieden, sucht eine neue sportliche Herausforderung, ist sehr offen für einen Wechsel. So ist das, wenn es nicht passt, wenn man sich nicht mehr schätzt", sagte Schulz-Berater Roger Wittmann bei Bild.

Allerdings kann der BVB nicht davon ausgehen, dass der 29 Jahre alte Ex-Nationalspieler den Klub in jedem Fall verlassen wird. "Er wird nicht wechseln, nur damit er gewechselt ist. Er wird zu einem guten Klub gehen, und wenn das nicht klappt, dann eben bleiben", so Wittmann weiter. Vor allem, wenn Wunschspieler David Raum kommen sollte, wäre für Schulz aber überhaupt kein Platz mehr.

