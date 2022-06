BVB, News und Gerüchte: Zu hohe Gehaltsforderungen von Moukoko?

Youssoufa Moukoko soll bei Borussia Dortmund mit zu hohen Gehaltsforderungen abgeblitzt sein. Marcel Schmelzer blickt auf seine Zeit bei der Nationalmannschaft zurück - mit eher negativen Gefühlen. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerücht: Moukoko fordert offenbar "Spitzengehalt"

Kommt es zwischen Youssoufa Moukoko und dem BVB zur vorzeitigen Trennung? Der 17-Jährige, der ein sehr schwieriges Jahr hinter sich hat (nur 482 Einsatzminuten, gerade mal 210 in der Bundesliga), habe vom Verein für die Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags laut WAZ ein "Spitzengehalt" gefordert. Der Klub sei jedoch nicht bereit, dieses zu zahlen.

Moukoko selbst hatte kürzlich ein klares Bekenntnis zum BVB vermieden. "Dazu möchte ich nichts sagen", sagte der U21-Nationalspieler der WAZ angesprochen auf seine Zukunft. Der Vertrag von Moukoko läuft nur noch bis 2023.

Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gibt es zwar "eine ordentliche Chance dafür", dass Moukoko verlängert, wie er kürzlich den Ruhr Nachrichten sagte. Watzke meinte aber auch: "Die finale Entscheidung wird Youssoufa treffen."

Mehr Gewinn als Bayern und BVB: Überraschender BL-Finanzmeister © imago images 1/21 Die DFL hat die offiziellen Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahresende 2021 veröffentlicht. Nicht der FC Bayern München, schon gar nicht Borussia Dortmund und auch nicht RB Leipzig haben den größten Gewinn erwirtschaftet. © getty 2/21 Für die meisten Klubs ist der Bilanzstichtag der 30.6.2021, weshalb die Zahlen sich auf die Saison 2020/21 beziehen. Bei Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Schalke und Stuttgart beziehen sie sich auf das Kalenderjahr 2021. © getty 3/21 Zum Geschäftsjahresende 2020 erwirtschafteten noch elf Klubs ein Minus, ein Jahr später sind es bereits 13. SPOX gibt einen Überblick über die Gewinne und Verluste der Klubs, die in der kommenden Saison Bundesliga spielen. © imago images 4/21 HERTHA BSC (Platz 18): -77.952.000 Euro – Besonders auffällig ist, dass die Berliner rund 90 Prozent ihres rohen Umsatzes (vor der Steuer) für Personalkosten verwendet haben. Rund 92 von 102 Millionen Euro fließen in das gesamte Personal. © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND (Platz 17): -72.810.000 Euro – Beim BVB sind die Beraterkosten im Vergleich zum Vorjahr zwar von rund 38 auf rund 32 Millionen Euro gesunken, doch damit sind sie weiterhin Spitzenreiter der Liga. © imago images 6/21 FC SCHALKE 04 (Platz 16): -18.705.000 Euro – Die Knappen konnten ihren Personalaufwand in den letzten Jahren reduzieren (aktuell rund 88 Millionen Euro). Mit einem Rohumsatz von 199 Millionen Euro stehen sie sogar auf Platz 6. © getty 7/21 1. FC KÖLN (Platz 15): -18.315.000 Euro – Christian Keller soll die Zahlen künftig durch sportlich kluges Handeln verbessern. Das geringe Eigenkapital von nur 1,5 Millionen Euro sticht beim FC ins Auge. Damit stehen sie in der Bundesliga auf Platz 14. © getty 8/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Platz 14): -14.610.000 Euro – Die Fohlen konnten ihren Rohumsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Millionen Euro steigern. Unterm Strich immerhin zwei Millionen Euro weniger Verlust. © getty 9/21 1. FC UNION BERLIN (Platz 13): -11.361.000 Euro – Vier Millionen Euro mehr Verlust als im Vorjahr. Auffällig: Das Eigenkapital hat sich von -17 Millionen Euro auf -27 Millionen Euro verschlechtert. © getty 10/21 FSV MAINZ 05 (Platz 12): -10.185.000 Euro – Die Mainzer haben den viertniedrigsten Personalaufwand (48 Millionen Euro), dafür aber auch das viertniedrigste Rohergebnis beim Umsatz. © getty 11/21 EINTRACHT FRANKFURT (Platz 11): -9.913.000 Euro – Platz 5, was den rohen Umsatz anbelangt (rund 206 Millionen Euro). Dafür haben sie sehr hohe sonstige betriebliche Aufwendungen (rund 90 Millionen Euro, Platz 4). © imago images 12/21 SV WERDER BREMEN (Platz 10): -7.081.000 Euro – Hier sticht das drittniedrigste Eigenkapital heraus (-20 Millionen Euro). Ansonsten ist das Ergebnis im Ligavergleich durchschnittlich. © getty 13/21 VfL BOCHUM (Platz 9): -4.930.000 Euro – Niedrigster Rohumsatz (rund 28 Millionen Euro), niedrigste Personalkosten (rund 18 Millionen Euro), niedrigste Beraterkosten (rund 800.000 Euro) – dafür maximale Leistung und Effizienz. © imago images 14/21 VfB STUTTGART (Platz 8): -1.234.000 Euro – Beim VfB dürften sich die hohen Transfereinnahmen von rund 40 Millionen Euro bemerkbar machen. Der rohe Umsatz ist um das 1,5-fache auf 142,5 Millionen Euro angestiegen. © getty 15/21 FC AUGSBURG (Platz 7): -523.000 Euro – Beim FCA fällt der "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 17 Millionen Euro) auf. Naheliegend ist der US-Investor, es können aber auch staatliche Zuschüsse sein, die anders verbucht wurden als bei anderen. © getty 16/21 TSG HOFFENHEIM (Platz 6): -142.000 Euro – Hoffenheim ist einer der Sonderfälle in der Bundesliga. Eigentlich erwirtschafteten sie einen Verlust von knapp 23 Millionen Euro, der durch Dietmar Hopp aber ausgeglichen wurde. © getty 17/21 VfL WOLFSBURG (Platz 4): 0 Euro – Am Mittellandkanal ist VW dafür zuständig. Den Verlust von -17,8 Millionen Euro übernimmt der Autohersteller. Übrigens würde dieser auch die Gewinne abführen - so wie Hopp im Vorjahr mit 55 Millionen Euro. © imago images 18/21 BAYER 04 LEVERKUSEN (Platz 4): 0 Euro - Hier ist es Bayer, die ein Minus von rund 13,7 Millionen Euro ausgleichen und so dafür sorgen, dass Leverkusen in der Bilanz bei 0 rauskommt. © getty 19/21 FC BAYERN MÜNCHEN (Platz 3): 1.936.000 Euro – Der rohe Umsatz sank um knapp 60, die Personalkosten stiegen um 33 Millionen Euro. Eingespart wurden sonstige betriebliche Ausgaben (fast 90 Millionen Euro weniger). © getty 20/21 RB LEIPZIG (Platz 2): 2.768.000 Euro – Wie der FCA hat Leipzig einen hoch bezifferten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 30 Millionen Euro). Red Bull ist als Geldgeber eine Option, auch hier wären staatliche Zuschüsse aber die andere. © getty 21/21 SC FREIBURG (Platz 1): 9.777.000 Millionen Euro – Die nachhaltige Arbeit des SC spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Mit dem fünftniedrigsten Personalaufwand (rund 53,5 Millionen Euro) sind sie erfolgreicher als der Großteil der restlichen Klubs.

BVB, Gerücht: Favre und Rose in Nizza im Gespräch

Wie RMC vermeldet, sind zwei ehemalige BVB-Trainer bei OGC Nizza im Gespräch. Der aktuelle Trainer des Ligue-1-Klubs, Christophe Galtier, wird als neuer Übungsleiter von PSG gehandelt.

Nachfolger könnten Lucien Favre oder Marco Rose werden. Beide sollen sich neben Vincent Kompany in der Endauswahl des Teams befinden, sollte es einen Nachfolger für Galtier benötigen.

BVB, News: Schmelzer spricht über Zeit bei DFB-Team

Marcel Schmelzer hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft. "In der A-Nationalmannschaft hatte ich nie Freude dort zu sein - und fühlte mich nicht wirklich wohl", sagte der 16-malige Nationalspieler in einem Interview auf der Homepage seines Ex-Klubs Borussia Dortmund.

Als Grund führte der 34-Jährige die Rivalität zwischen dem FC Bayern München und Dortmund an: "Da gab es schon Spannungen." Außerdem kritisierte Schmelzer den damaligen Bundestrainer Joachim Löw: "Hinzu kam, dass Löw zweimal öffentlich sagte, dass er gezwungenermaßen mit mir arbeitete."

BVB, Sommerfahrplan: Termine und Testspiele

Das Trainingslager absolvieren die Schwarz-Gelben in Bad Ragaz (Schweiz). Vor der Reise dorthin wird aber etwas mehr als zwei Wochen weiterhin in Dortmund trainiert. Geplant ist das Trainingslager nämlich voraussichtlich erst vom 15. bis zum 23. Juli.

Bis dahin sind zwei Testspiele auf deutschem Boden geplant, zwei weitere soll es dann in der Schweiz geben. Viel mehr ist sowohl zum Trainingslager als auch zu den Testspielen an sich bislang nicht bekannt.

Wegen der Austragung der Weltmeisterschaft zwischen dem 21. November und 18. Dezember beginnt die Pflichtspiel-Saison dieses Jahr noch etwas früher. Die Borussia startet am 29. Juli gegen 1860 München in den DFB-Pokal, eine Woche später steht der Bundesliga-Auftakt an.

Den Supercup machen 2022 übrigens Bayern München und RB Leipzig unter sich aus, da der BVB neben der Meisterschaft auch den Pokalgewinn verpasst hat. Diesen konnten die Sachsen gewinnen.

