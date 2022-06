BVB, News und Gerüchte: Nico Schlotterbeck spricht über Wechsel zu Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck hat über seinen Wechsel zu Borussia Dortmund gesprochen. Kapitän Marco Reus könnte im zweiten Spiel der Nationalmannschaft wieder dabei sein. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB, News: Schlotterbeck erklärt Wechsel

Nico Schlitterbeck ist nach einer starken Saison beim SC Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Gegenüber Vereinsmedien erklärte der Innenverteidiger nun seinen Schritt.

"Ich hatte super Gespräche, sie haben mir den Eindruck vermittelt, dass ich hier den nächsten Schritt gehen kann. Ich habe sehr viel über den Klub gehört, über die Fans, das Stadion. Deshalb habe ich die Entscheidung pro Borussia getroffen und habe da jetzt richtig Bock drauf", wird Schlotterbeck zitiert.

Der 22-Jährige will sich beim BVB, für den er offiziell ab dem 1. Juli spielt, voll reinhängen und empfindet mit dem Gedanken an die Gelbe Wand im Signal Iduna Park "brutal große" Vorfreude.

Außerdem freut sich Schlotterbeck, künftig mit zwei seiner Vorbilder zusammenzuspielen. "In der entscheidenden Phase meiner Jugend war Mats Hummels mit der beste Innenverteidiger in Deutschland und weltweit. Es macht einen unendlich glücklich, jetzt in einem Team mit ihm spielen zu dürfen", erklärte er.

Auch Niklas Süle, der ebenfalls im Sommer nach Dortmund kommt, sei ein Idol. "Er ist einen Weg gegangen, den ich auch gehen will: Er ist in jungen Jahren zu einem Riesenklub gegangen und hat seine Spuren hinterlassen. Das will ich hier machen", so Schlotterbeck, der Süle bereits aus der Nationalmannschaft kennt.

Auch zu Hummels hat er einen guten Draht. "Mats kenne ich aus der Liga, ich habe mal ein Trikot von ihm abgestaubt", sagte Schlotterbeck. Hummels hatte sich dem Vernehmen nach für einen Transfer von Schlotterbeck stark gemacht.

BVB, Gerücht: Sahin lockt wohl Ex-Dortmunder in die Türkei

Im türkischen Antalya könnte es bald zu einem Wiedersehen zweier ehemaliger BVB-Spieler kommen. Wie die DeichStube berichtet will Antalyaspor-Trainer Nuri Sahin Abwehrspieler Ömer Toprak von einem Wechsel in die Süper Lig überzeugen.

Sahin, der einen Großteil seiner Profilaufbahn beim BVB verbrachte, ist seit der vergangenen Saison Trainer des türkischen Erstligisten. Toprak gab jüngst seinen Abschied von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen bekannt. Er spielte in der Saison 2017/18 gemeinsam mit Sahin beim BVB, später liefen beide auch noch zusammen an der Weser auf.

Sahin hat von Toprak eine hohe Meinung: "Es ist doch bekannt, was für eine Klasse er hat. Fußballerisch muss ich da gar nichts groß erklären", sagte Sahin der DeichStube als Toprak noch für Werder spielte.

BVB, News: Reus wird wohl fit für England

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist wohl für das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League eine Option.

Der Offensivspieler hatte beim 1:1 gegen Italien aufgrund eines Infekts gefehlt. "Es hat alles gut geklappt. Er wollte sich das Spiel auch anschauen", sagte Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie.

"Es geht jetzt darum, die Dinge besser zu machen. Wir werden wieder in die Spur kommen. Mir ist da überhaupt nicht bange. Wir werden auch wieder Tore machen. Mehr Tore", erklärte Flick und betonte, sich vorstellen zu können, auch Wechsel in der Startelf vorzunehmen: "Wir müssen so schnell wie möglich den Akku aufladen, damit wir am Dienstag wieder bei 100 Prozent sind. Wenn der ein oder andere da noch nicht ist, werden wir reagieren. Wir haben einen großen Kader."

