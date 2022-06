Italien - Deutschland 1:1: Schnelle Reaktion auf Rückstand - DFB-Team bleibt unter Hansi Flick ungeschlagen

Im ersten Spiel der Nations League haben sich Italien und Deutschland 1:1 (0:0) getrennt. In der Hitze von Bologna lieferten sich beide Mannschaften einen eher lauen Sommerkick, der fast nur um die zwei Tore Aufregung bot. Unter Bundestrainer Hansi Flick bleibt die DFB-Elf somit auch nach zehn Spielen weiter ungeschlagen.

Für Italien traf im 50. Länderspiel von Nationaltrainer Roberto Mancini Lorenzo Pellegrini (70.) nach Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Willy Gnonto. Joshua Kimmich glich nach einem kuriosen Angriff umgehend aus. Bei Deutschland enttäuschte vor allem die linke Seite.

"Für uns ist es zu wenig, wir wollten gewinnen", sagte Kimmich bei RTL. "Wir wissen, dass Italien im Umbruch ist und den einen oder anderen Spieler nicht dabei hatte. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel so auf den Platz zu bringen, wie wir uns das vorgestellt hatten."

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini sagte: "Mir hat besonders gut gefallen, wie die jungen Talente aufgetreten sind - mutig gegen Deutschland, eine der besten Mannschaften der Welt. Nach dem zögerlichen Beginn haben sie die nötige Lockerheit gefunden."

Noten: Bayerns Problemfall auch bei Flick schwach - Italien hat einen neuen Star © imago images 1/33 Vor wunderschöner Kulisse trennen sich Italien und Deutschland zum Auftakt der Nations League mit 1:1. Bei Italien gibt's einen Debütanten-Ball, bei Deutschland überzeugt ein Verteidiger. Ein Bayern-Star fällt ab. Die Noten aller Spieler. © getty 2/33 ITALIEN – GIANLUIGI DONNARUMMA: Im ersten Durchgang sah er viele Deutsche im und um den Strafraum, aber so richtig beschäftigt wurde er nicht. Beim Gegentor machtlos, dann überragend bei der Doppelchance gegen Hofmann und Kimmich (79.). Note 2,5. © getty 3/33 ALESSANDRO FLORENZI: Ein Rechtsverteidiger mit der Rückennummer 7 ist ja immer so ein Zeichen, dass da keiner stehenbleibt, wenn es Raum gibt. Der Milan-Meister war dann auch viel unterwegs, gute Vorstöße und gefährliche Flanken. Note 2. © getty 4/33 FRANCESCO ACERBI: In der Anfangsphase hier und da mit Problemen in der Orientierung, dann aber konzentrierter in den Aktionen, auch weil er sich im Gegensatz zu Bastoni weniger nach vorne orientierte. Beim 1:1 dann sehr wild im Zweikampf. Note 4. © imago images 5/33 ALESSANDRO BASTONI: Nahm seine starke Form aus der Saison mit Inter mit und zeigte über weiter Strecken, warum man sich nach Chiellini langfristig keine Sorgen machen muss. Beim Gegentor beherzt im Zweikampf, konnte aber nicht endgültig klären. Note 3,5. © getty 6/33 CRISTIANO BIRAGHI: Der Linksverteidiger vom AC Florenz hatte in der Anfangsphase große Probleme gegen Gnabry, der Biraghi wiederholt stehen ließ. Dann mit Hilfe aus dem Zentrum sicherer, traute sich dann auch nach vorne. Note 3,5. © getty 7/33 DAVIDE FRATTESI: Bei seinem Länderspiel-Debüt für Italien sehr umtriebig, zog von der rechten Seite immer wieder ins Zentrum, um auch Florenzi Platz für sein Aufrücken zu geben. Ein paar Ballverluste, aber auch Abschlüsse. Note 3. © getty 8/33 BRYAN CRISTANTE: Nahm seine Rolle sehr defensiv an, selten mal ein Vorstoß, dafür aber mit den meisten Ballaktionen, weil Italien im Aufbau über das Zentrum kam. Hier und da auch ein rüder Zweikampf, dennoch fair. Note 3,5. © imago images 9/33 SANDRO TONALI: Einer der Besten beim Gastgeber. Der Milan-Star war sich für keinen Zweikampf zu schade, gewann viele Bälle und hat auch die Gabe, die Kugel dann sauber weiterzuspielen. Ging etwas müde runter. Note 2,5. © getty 10/33 MATTEO POLITANO: Fleißiger Außenbahnspieler, der sich nicht dadurch auszeichnet, als Wirbelwind durchzustarten, sondern eher Wege geht und Positionen besetzt. Der Raumdeuter Italiens – nur anders. Musste verletzt runter. Note 3,5. © getty 11/33 LORENZO PELLEGRINI: Nach seiner starken Saison bei der AS Rom auch mit einem guten Länderspiel gegen das DFB-Team, das er mit dem Tor zum 1:0 krönte. Er wirbelte vorher auch schon ganz ordentlich auf der linken Seite. Note 2. © getty 12/33 GIANLUCA SCAMACCA: Wenn der FC Bayern einen Stürmer sucht, sollte man mal bei Sassuolo nachschauen. Bärenstarke Vorstellung, ließ sich zurückfallen, wich auf die Flanken aus und hatte dennoch viele gefährliche Abschlüsse. Ein neuer Italien-Star. Note 2. © getty 13/33 WILFRIED GNONTO: Tolle Wochen für Willy! Wurde mit Andre Breitenreiter in der Schweiz Meister, dann beim Italien-Debüt nach wenigen Augenblicken mit einer tollen Vorlage zum 1:0 nach Einwechslung. Spannender Spieler mit viel Tempo. Note 2. © getty 14/33 TOMMASO POBEGA: Der Turiner kam zu seinem Länderspiel-Debüt in den letzten Minuten, orientierte sich unauffällig im Zentrum. Keine Bewertung. © getty 15/33 FEDERICO DIMARCO: Nach der guten Saison mit Inter sein Länderspiel-Debüt für Italien, vertrat für ein paar Minuten Biraghi auf der linken Abwehrseite. Hatte eine gute Schusschance (88.). Keine Bewertung. © getty 16/33 SAMUELE RICCI: Und noch ein Debütant. Der Mittelfeldspieler kam für Frattesi kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © getty 17/33 MATTEO CANCELLIERI: Ein weiterer Debütant – der 20 Jahre alte Rechtsaußen spielt bei Hellas Verona und kam kurz vor Schluss für Scamacca. Keine Bewertung. © getty 18/33 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: War da, wenn er gebraucht wurde. Allerdings gab ihm Italien nicht allzu oft die Gelegenheit, sich zu beweisen. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © imago images 19/33 BENJAMIN HENRICHS: Sehr offensiv eingesetzt, fehlte deshalb defensiv. Italien bespielte den Raum hinter ihm wirkungsvoll. Offensiv kaum mit Einfluss. Fiel vom Grundniveau her klar ab. Note: 5. © imago images 20/33 NIKLAS SÜLE: Das Gegenteil von Rüdiger. Defensiv wurde er ein paar Mal überrannt und konnte das Loch hinter Henrichs kaum schließen. Mit dem Ball dafür kreativster Verteidiger im Team. Note: 3,5. © imago images 21/33 ANTONIO RÜDIGER: Stabilster deutscher Verteidiger. Verhinderte vor allem in der wackeligen Phase im ersten Durchgang Schlimmeres. Im Spielaufbau zuverlässig und ohne Tadel. Note: 2,5. © imago images 22/33 THILO KEHRER: Unter Flick ein ständiger Wiederkehrer, zahlte das Vertrauen nur teilweise zurück. Ohne große Momente, aber eben auch meist zuverlässig. Sah in der Entstehung des Gegentors dennoch alt aus. Note: 4. © imago images 23/33 JOSHUA KIMMICH: Für seine Ansprüche lange zu wenig. Bekam zunächst kaum Tempo ins Spiel und hatte defensiv Probleme. Steigerte sich im zweiten Durchgang und erzielte das wichtige 1:1. Note: 3. © imago images 24/33 LEON GORETZKA: Jagte im ersten Durchgang mehrere Bälle in den Nachthimmel, was seine Offensivbemühungen unterstreicht. Hat das Spiel gut angetrieben. Dafür gegen den Ball ungewohnt schwach. Eroberte kaum Bälle. Note: 3,5. © imago images 25/33 SERGE GNABRY: Bester deutscher Offensivspieler, weil er als einziger Dynamik in die DFB-Statik brachte. Dribbelte viel und hatte gute Gelegenheiten für ein Tor. Spielte dennoch ein wenig glücklos und verlor in der zweiten Halbzeit an Power. Note: 3. © imago images 26/33 THOMAS MÜLLER: Hatte kaum Anbindung zum Spiel und wenn er am Ball war, machte er es sich und seinen Teamkollegen oft zu kompliziert. Note: 4. © imago images 27/33 LEROY SANE: Bestätigte seine überschaubare Form. Viele Ballkontakte, sehr wenig Ertrag. Mit seinen Ballverlusten und den daraus entstehenden italienischen Kontern eher ein Risiko als ein wichtiger Faktor. Note: 5. © imago images 28/33 TIMO WERNER: Sehr bemüht, aber ebenfalls glücklos. Fand auch wegen seiner Mitspieler kaum Zugriff auf den gegnerischen Strafraum, wich deshalb oft auf andere Positionen aus und fehlte dann vorn. Note: 4. © imago images 29/33 JONAS HOFMANN: Kam für Henrichs (58.) und sorgte direkt für mehr Offensivpower. In der Entstehung des 1:1 ein wichtiger Faktor, auch danach mit einigen guten Hereingaben. Note: 2,5. © imago images 30/33 JAMAL MUSIALA: Für Sane eingewechselt (58.), blieb aber ähnlich blass. Immerhin mit deutlich weniger Ballverlusten und sicheren Aktionen. Note: 4. © imago images 31/33 ILKAY GÜNDOGAN: Ersetzte Goretzka (69.). War im Mittelfeld immer anspielbar und fügte sich nahtlos ein. Offensiv etwas weniger gefährlich als sein Vorgänger. Note: 3,5. © imago images 32/33 KAI HAVERTZ: Kam für den glücklosen Müller (69.) und zeigte eine ordentliche Leistung, ohne aber große Highlightszenen zu haben. Note: 3,5. © imago images 33/33 DAVID RAUM: Durfte kurz vor dem Ende für Serge Gnabry ran (80.). Ohne Bewertung.

Italien - Deutschland: Die Analyse

Deutschland begann aggressiv und torhungrig, vor der ersten Ecke in der fünften Minute betrieb die DFB-Elf beispielsweise das Gegenpressing am italienischen Strafraum. Italien hatte in den ersten Minuten große Probleme, den Ball überhaupt mal in die Hälfte der Deutschen zu bringen. Passversuche wurde vom deutschen Pressing gestört, lange Bälle fanden das Ziel auch nicht. 70 Prozent Ballbesitz hatten die Deutschen in den guten ersten 15 Minuten.

Dass sie danach den Fuß vom Gas nahmen, mag auch der unfassbar hohen Luftfeuchtigkeit im Stadio Renato dall'Ara geschuldet gewesen sein. In der Schlussviertelstunde vor der Pause waren beide Teams ebenbürtig, wobei nicht ganz klar war, ob Italien wirklich besser wurde oder die DFB-Elf auf ihr Niveau gezogen hatte. Gianluca Scamacca, neben Sandro Tonali und Kapitän Alessandro Florenzi auffälligster Italiener, wollte in der 35. Minute jedenfalls den Ball mit der Hacke weiterleiten, blieb hängen, behielt aber irgendwie den Ball, zog ab und traf den Pfosten.

Auf der Gegenseite trieb Leon Goretzka den Ball durchs Mittelfeld, hatte mehrere Sekunden freie Schussbahn, schoss aber nicht, über Müller landete der Ball per Heber wieder bei ihm, wieder schoss er nicht, schließlich landete der Ball bei Serge Gnabry, der als einziger deutscher Offensiver immerhin hin und wieder etwas probierte, hier aber übers Tor schoss (38.).

Mehr war nicht, das war das überaus laue Niveau dieses Sommerkicks. Wenn die dankbaren und gut gelaunten Tifosi nicht gewesen wären, hätte es nur Argumente gegen derlei Spiele in unnötigen Wettbewerben wenige Wochen nach Saisonschluss geliefert.

In der zweiten Halbzeit übernahm Italien die Initiative, Alessandro Florenzi düpierte Thilo Kehrer, Scamacca köpfte seine Flanke aber links am Tor vorbei. Nach einer Stunde hatte Hansi Flick ein Einsehen und wechselte Linksverteidiger Benjamin Henrichs und Linksaußen Leroy Sane, die zwei schwächsten Deutschen, aus.

Mancini ließ den erst 18-jährigen Gnonto ab der 65. Minute sein Länderspieldebüt feiern. Beim FC Zürich avancierte er wegen seiner sechs Tore als Einwechselspieler zum Superjoker, hier nahm er rechts Tempo auf, düpierte Kehrer und flankte in der 70. Minute auf Pellegrini, der zum 1:0 traf. Deutschland konterte sofort mit einem Flipperangriff, an dessen Ende der Ball vom von Hofmann angeschossenen Timo Werner bei Kimmich landete, der zum 1:1 traf (73.).

Zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich sogar etwas schmeichelhaft. Weil aber danach nicht mehr allzuviel passierte, ging das Remis zum Auftakt der dritten Edition der Nations League in Ordnung.

Italien - Deutschland: Die Aufstellungen

Italien: Donnarumma - Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (80. Dimarco) - Frattesi (85. Ricci), Cristante, Tonali (80. Pobega) - Politano (65. Gnonto), Scamacca (85. Cancellieri), Pellegrini.

Deutschland: Neuer - Kehrer, Rüdiger, Süle, Henrichs (59. Hofmann) - Kimmich, Goretzka (69. Gündogan)- Gnabry (80. Raum), Müller (70. Havertz), Sane (59. Musiala) - Werner.

Italien - Deutschland: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Pellegrini (70.), 1:1 Kimmich (73.)

Thomas Müller hat seinen 113. Einsatz im DFB-Dress absolviert und damit im Ranking der "ewigen" deutschen Länderspielliste seinen früheren Mitspieler Philipp Lahm eingeholt. Die beiden Spieler teilen sich den fünften Rang.

Manuel Neuer hat sein 53. Länderspiel als DFB-Kapitän bestritten und ist mit Philipp Lahm in der Liste der Rekord-Spielführer gleichgezogen. Für den Torhüter war es der insgesamt 110. Einsatz für die Nationalmannschaft.

Der Star des Spiels: Willy Gnonto (Italien)

Beim FC Zürich besingen sie den "vielleicht, quasi, fast 1,70 Meter" (Gnonto über Gnonto) großen Willy Gnonto als "Superjoker aus Italien". Bei seinem Länderspieldebüt traf er zwar nicht, lieferte aber die Vorlage zum 1:0. Wenn er so weitermacht, bekommt er auch in Italien mindestens ein Lied - und sicher auch irgendwann wieder ein Angebot eines Top-Klubs. Einen Profivertrag bei Inter Mailand verschmähte der damals 16-jährige Gnonto ja schon.

Der Flop des Spiels: Benjamin Henrichs (Deutschland)

Sehr offensiv eingesetzt von Hansi Flick, fehlte deshalb defensiv und fiel vor allem auf, wenn er mal wieder wegrutschte. Fiel vom Grundniveau ab.

Der Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Ließ anfangs viel laufen, schwenkte aber zwischendurch auf eine kleinlichere Regelauslegung um, ließ dann aber wieder viel laufen. Oder auch: Passte sich dem Niveau der Partie an. Dass ihm das Spiel nicht entglitt, lag an den nicht übermäßig motivierten Spielern.