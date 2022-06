BVB: Transfer von Christian Pulisic soll ein Thema sein

Borussia Dortmund soll zu den Vereinen gehören, die mit Interesse die Situation von Christian Pulisic beim FC Chelsea verfolgen. Die Marca schreibt, der BVB habe "ein Auge" auf seinen ehemaligen Angreifer geworfen und eine Rückkehr in die Bundesliga sei "eine mögliche Option".

Pulisic war 2019 von Borussia Dortmund für 64 Millionen Euro Ablöse an die Stamford Bridge gewechselt. Dort gilt er aktuell als unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, schließlich hatte er unter Trainer Thomas Tuchel in der abgelaufenen Saison keinen Stammplatz.

Vor wenigen Wochen sagte er bei der US-Nationalmannschaft: "Natürlich will ich mehr Einsätze. Ich will so häufig spielen wie möglich und so fit sein, wie ich nur sein kann. Am Ende glaube ich, dass ich viele Spiele gemacht habe, aber es kann sicher noch besser werden."

Unter anderem gehe es für den offensiven Flügelspieler darum, "die beste Position" bei seinem Klub zu finden. Etwas deutlicher wurde Pulisics Vater Mark vor einigen Monaten, als dieser in einem Social-Media-Post schrieb, Sohn Christian sei "traurig", weil er nicht regelmäßig randürfe.

Dies befeuert natürlich die Wechselgerüchte. Die Tuttosport schreibt, Pulisic sei auch bei Juventus ein Kandidat. Demnach wolle Chelsea den 23-Jährigen in einen Deal zur Verpflichtung von Bianconeri-Star Matthijs de Ligt einbinden. Spekulationen um ein Interesse aus Turin sind dabei nicht neu, denn vor einigen Wochen schrieb die Daily Mail, neben der AC Milan sei eben auch Juve an Pulisic interessiert.

Ein ernsthaftes Interesse des BVB käme durchaus überraschend. Schließlich haben die Schwarzgelben zwar Erling Haaland an Manchester City verloren, dafür aber Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) verpflichtet. Außerdem steht der Transfer von Ajax-Knipser Sebastien Haller unmittelbar bevor.

Pulisic gewann mit dem BVB dem DFB-Pokal

Aktuellen Berichten zufolge genießt bei den Dortmundern aktuell eher Priorität, einige teure Spieler zu verkaufen.

Pulisic gewann in seinem drei Jahren bei Chelsea unter anderem die Champions League und die Klub-WM. In der abgelaufenen Saison kam er auf 38 Einsätze, in denen ihm acht Tore und fünf Vorlagen gelangen.

Beim BVB spielte er zuvor vier Jahre lang und schaffte dort seinen Durchbruch als Profi. Sein größter Erfolg in jener Zeit war der Gewinn des DFB-Pokals 2017.