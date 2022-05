Thesen zum 34. Bundesliga-Spieltag: Der Platzsturm ist eine Unsitte!

Der Platzsturm entwickelt sich zur neuen Folklore - dabei gehört er sofort wieder abgeschafft. Beim FC Augsburg müssen die Falschen gehen und ein ehemaliger Champions-League-Aspirant wird zur Enttäuschung der Saison.

Hoffenheim ist der eigentliche Verlierer der Saison

Am 25. Spieltag besiegte 1899 Hoffenheim den 1. FC Köln in dessen eigenem Stadion, die Kraichgauer kletterten nach dem 13. Saisonsieg - mehr hatten zu diesem Zeitpunkt nur die Bayern und Borussia Dortmund eingefahren - auf Platz vier. Die Qualifikation für die Champions League war keine Illusion, sondern ein sehr konkretes Ziel.

Was danach aber folgte, war ein Einbruch erster Güte, so schlimm wie nie zuvor in der immer noch jungen Hoffenheimer Bundesliga-Historie. Aus den letzten neun Spielen gelang kein einziger Sieg mehr, nur drei Punkte sammelte Sebastian Hoeneß' Mannschaft ein, kassierte 24 Gegentore und verspielte nicht nur die Champions, sondern nacheinander dann auch die Europa und die Conference League.

Letztlich holte Hoffenheim nur drei Zähler mehr als in der bereits als schwach eingestuften letzten Saison, mit dem Tiefpunkt beim herben 1:5 zum Abschluss in Gladbach. Angesichts der hervorragenden Ausgangslage und was die TSG daraus gemacht hat und der Tatsache, dass Hoeneß nun schon das zweite Jahr in den Sand gesetzt hat, ist Hoffenheim neben der Hertha der große Verlierer der Saison.

Trainerwechsel-Zeugnisse: Zwei üble Fehlgriffe - mehrfach Luft nach oben © getty 1/16 Gleich sieben Klubs starteten mit einem neuen Coach in die Bundesliga-Saison 2021/22. Doch wie schlugen sich die Trainer bei ihren neuen Vereinen? Vor dem 34. Spieltag geben SPOX und GOAL einen Überblick … © getty 2/16 Marco Rose: Folgte beim BVB auf DFB-Pokalgewinner Edin Terzic. Frühes Pokal-Aus im Achtelfinale gegen St. Pauli. In der EL-Zwischenrunde gegen die Rangers ausgeschieden. In der Buli ließ Rose mit der Vizemeisterschaft nichts anbrennen. Note: 3. © getty 3/16 Sein Punkteschnitt, umgerechnet auf alle Wettbewerbe: 1,82. Rose wird beim BVB auch in der neuen Saison an der Linie stehen. © getty 4/16 Zorc-Nachfolger Sebastian Kehl: "Ich kann klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir in der Vorbereitung, mit den Transferthemen komplett alles gemeinsam besprechen. Ich hoffe, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam besser machen." © getty 5/16 Adi Hütter: Übernahm für Rose bei Borussia Mönchengladbach. Seine Bilanz ist durchwachsen. Gladbach steckte lange im Keller, zwischendurch jagte sogar das Abstiegsgespenst durch den Borussia-Park. Note: 4. © getty 6/16 Hütters Punkteschnitt: 1,33. Ob er bei den Fohlen weitermacht, scheint trotz Vertrag bis 2024 offen. "Wir wollen das. Und alles andere besprechen wir", sagte Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag. © getty 7/16 Oliver Glasner: Beerbte Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga nur graues Mittelmaß (Platz 12, Punkteschnitt 1,46). In Europa aber eine Macht! Führte Frankfurt mit Unterstützung zehntausender Fans ins Finale der Europa League. Note: 2,5. © getty 8/16 Es besteht kein Zweifel, dass Glasner (bis 2024 gebunden) mit den Hessen in der neuen Saison neu angreift. © getty 9/16 Mark van Bommel: Der nächste in der Trainer-Rochade. Nahm in Wolfsburg auf der Trainerbank platz, nachdem Glasner seinen Stuhl freiwillig räumte. Seine Amtszeit dauerte nur etwas länger als drei Monate. Punkteschnitt: 1,15. Note: 5. © getty 10/16 Für immer mit seinem Wirken in Wolfsburg verbunden bleibt natürlich das Pokal-Aus gegen Preußen Münster in der 1. Runde des DFB-Pokals. Durch einen Wechselfehler van Bommels wurde den Wölfen ein 3:1-Sieg nach Verlängerung nachträglich aberkannt. © getty 11/16 Julian Nagelsmann: Für satte 25 Mio. Euro verpflichtet, erlebte Nagelsmann eine turbulente Premierensaison beim FC Bayern. Tolle Hinrunde, wacklige Rückrunde. 0:5-Klatsche im DFB-Pokal gegen Gladbach, Aus im CL-Viertelfinale gegen Villarreal. Note: 2,5. © getty 12/16 Seine ersten Meistertitel ließ sich der Ex-Leipzig-Trainer aber nicht nehmen. Punkteschnitt in der Bundesliga: 2,26. Überzeugte zudem zwischenzeitlich als Sprachrohr des Klubs. © getty 13/16 Jesse Marsch: Trat das schwere Nagelsmann-Erbe in Leipzig an - und scheiterte krachend. Holte mit RB in 20 Spielen nur 1,25 Punkte. Nach gut fünf Monaten folgte der Rausschmiss. Note: 5. © getty 14/16 Seit Ende Februar ist Marsch in England bei Leeds United unter Vertrag. Auch dort läuft es nicht so richtig - es droht der Abstieg aus der Premier League. © getty 15/16 Gerardo Seoane: Kam als dreifacher Schweizer Meister in Folge aus Bern. Lässt in Leverkusen mitreißenden Offensivfußball spielen. Doch auch bei ihm hat man das Gefühl: Geht nicht eigentlich noch mehr? Note: 2,5. © getty 16/16 Dem Punkteschnitt von 1,77 und der Champions League-Qualifikation in der Liga stehen das frühe Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal und das Ausscheiden in der Gruppenphase der Europa League gegenüber.

Gladbach braucht wieder Gladbach-Fußball

Das Kapitel Adi Hütter war ein sehr kostspieliges und hat Borussia Mönchengladbach ein ganzes Jahr gekostet. Immerhin konnten der Klub und sein Trainer nach einer sehr schwierigen Saison ohne die Perspektive auf Besserung nun aber einen sauberen Schnitt machen und ihr Gesicht wahren. Nach dem Rücktritt von Max Eberl schlingerte die Borussia ohne Führung und ohne konkrete sportliche Idee vor sich hin und hatte es auch Hütter zu verdanken, der bei allen sportlichen Probleme und seinem großen Anteil daran als Kommunikator nach außen immer eine ruhige und seriöse Figur abgab und damit noch Schlimmeres verhinderte.

Die Trennung stellt die Weichen wieder neu, jetzt muss der Klub aber auch wieder zurückfinden auf den Weg, der seit fast zwei Jahren verlassen wurde. Sportchef Roland Virkus hat die verwässerte Spielphilosophie als Grundübel ausgemacht und liegt damit richtig.

Gladbach war in den Jahren nach seiner Wiederauferstehung unter Lucien Favre immer dann am besten, wenn die Mannschaft den Ball haben und das Spiel kultivieren wollte - und nicht wie unter den ehemaligen Red-Bull-Trainern Marco Rose und Hütter den Schwerpunkt auf großer Intensität im Spiel gegen den Ball legte, sowie schnell umschalten wollte. Gladbach muss zurück zu den Favre-Wurzeln - vielleicht ja mit Favre selbst?