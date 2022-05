In der Bundesliga stehen sich heute RB Leipzig und der FC Augsburg gegenüber. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg live verfolgen!

Nach dem Ausscheiden in der Europa League geht für RB Leipzig heute der Kampf um die Champions-League-Plätze weiter. Die Sachsen treffen am 33. Spieltag der Bundesliga auf den FC Augsburg. SPOX tickert das Spiel von Anfang bis Ende für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Saison der Leipziger ist jedoch noch nicht zu Ende. In der Bundesliga geht es noch um die Champions-League-Plätze. Aktuell liegt Leipzig auf Rang fünf, also knapp außerhalb, kann heute mit einem Sieg jedoch wieder an den SC Freiburg, der gestern gegen Union Berlin 1:4 verlor, vorbeiziehen.

Vor Beginn: Am vergangenen Donnerstag mussten sich die Sachsen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League den Glasgow Rangers mit 1:3 geschlagen geben. Der 1:0-Sieg im Hinspiel reichte nicht aus, RB Leipzig schied aus dem Wettbewerb aus. Das deutsche Finale ist somit futsch - Eintracht Frankfurt gewann gegen West Ham United auch das Rückspiel und steht seit 42 Jahren wieder in einem europäischen Finale.

Vor Beginn: Der Anstoß zum Spiel des 33. Spieltags erfolgt um 19.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie auch die anderen zwei Sonntagsspiele überträgt DAZN auch das zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg. Übertragungsbeginn ist um 19 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Dann meldet sich folgendes Team, das Euch durch die Übertragung begleitet:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Alex Schlüter

Um auf das Spiel zugreifen zu können, braucht Ihr ein DAZN-Abo. Dieses kostet Euch im Monat 29,99 Euro. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro jährlich zu haben.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele, T. Adams, Laimer, Angelino - Szoboszlai - Poulsen, Nkunku

Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele, T. Adams, Laimer, Angelino - Szoboszlai - Poulsen, Nkunku Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen - Maier, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Gregoritsch

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle