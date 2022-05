Hertha BSC empfängt zum Relegations-Hinspiel für die Bundesliga den Hamburger SV. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie heute im Liveticker verfolgen.

Hertha BSC und der Hamburger SV duellieren sich heute zum ersten Mal in der Relegation für die Bundesliga. Das Hinspiel in Berlin steht an. SPOX tickert die Partie live und ausführlich für Euch mit.

Hertha BSC vs. HSV: Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Ein Bundesliga-Platz ist für die kommende Saison 2022/23 noch nicht vergeben. Um diesen kämpfen der Tabellensechzehnte der Bundesliga-Saison 2021/22, Hertha BSC, und der Tabellendritte der 2. Bundesliga, Hamburger SV. Heute wird das Hinspiel absolviert, das Rückspiel steigt am Montag, den 23. Mai.

Vor Beginn: Das Duell wird um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.

Hertha BSC vs. HSV: Relegation zur Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha: Christensen - Plattenhardt, Kempf, Boyata, Pekarik - Tousart, Darida - Mittelstädt, Serdar, Boateng - Belfodil

Christensen - Plattenhardt, Kempf, Boyata, Pekarik - Tousart, Darida - Mittelstädt, Serdar, Boateng - Belfodil HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Schonlau, Vuskovic, Muheim - Meffert, Reis, Vagnoman - Kittel, Glatzel, Jatta

Hertha BSC vs. HSV: Relegation zur Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Hinspiel heute könnt Ihr bei SAT.1 im Free-TV verfolgen. Darüber hinaus wird die Partie auch bei ran.de im kostenlosen Livestream angeboten.

Ein weiterer Anbieter, der die Partie überträgt, ist Sky. Gezeigt wird Hertha vs. HSV auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 20 Uhr.

Außerdem ist das Duell auch im Livestream von Sky zu sehen. Den Zugriff auf diesen erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

