BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund trifft in der letzten Begegnung mit Erling Haaland in den eigenen Reihen auf Hertha BSC. Die Berliner kämpfen am 34. Spieltag der Bundesliga derweil um den Klassenerhalt. SPOX sagt, wie sich das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Nach der Meisterschaft ist auch die Vizemeisterschaft in der Bundesliga-Saison 2021/22 entschieden. Borussia Dortmund hat sich am vergangenen Wochenende mit einem 3:1 bei Greuther Fürth den zweiten Platz gesichert, dieser ist dem BVB also am 34. Spieltag definitiv nicht mehr zu nehmen.

Am heutigen Samstag, den 14. Mai werden in der höchsten deutschen Spielklasse die letzten Begegnungen der Spielzeit ausgetragen, die Westfalen treffen dabei im Signal Iduna Park auf Hertha BSC. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Während auf der einen Seite Erling Haaland seine letzte Partie im Borussia-Trikot bestreitet - der Norweger wechselt offiziell zu Manchester City -, kämpfen die Berliner weiterhin um den Klassenerhalt. Mit einem Punktgewinn wäre ihnen dieser als aktueller Tabellen-15. bereits sicher, im Falle einer Niederlage dürfte der VfB Stuttgart parallel kein Erfolgserlebnis einfahren. In diesen 90 Minuten geht es also noch um etwas - weniger für den BVB, viel für Hertha.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV gibt es zu Borussia Dortmund gegen Hertha heute ebenso wenig wie zu allen anderen Spielen in der Bundesliga, live mit dabei sein könnt Ihr dafür bei Sky. Der Pay-TV-Sender teilt sich die Rechte an der Ausstrahlung des deutschen Oberhauses mit DAZN auf und ist immer samstags an der Reihe. Sky kommt es anders als dem Streamingdienst also zugute, dass der letzte Spieltag komplett am Samstag ausgetragen wird.

Den Schlagabtausch zwischen dem BVB und den Berlinern seht Ihr bei Sky auf Sky Sport Bundesliga 3, die Übertragung beginnt dort um 15.15 Uhr. Kommentieren wird Marcus Lindemann. Auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt Ihr dieses Duell auch innerhalb der Konferenz mit allen anderen Aufeinandertreffen verfolgen.

Mit Sky Go und Sky Ticket bekommt Ihr die Möglichkeit, das Programm von Sky auch via Livestream abzurufen. Einstimmen könnt Ihr Euch auf das Bundesliga-Finale übrigens schon ab 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Dort läuft ab dann die Show "tipico Countdown".

BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr wollt auch keines haben? Dann klickt Euch zum Start der Bundesliga-Spiele heute bei SPOX rein und verpasst nichts - sowohl von BVB gegen Hertha als auch von allen anderen Partien.

BVB vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund - Hertha BSC

Borussia Dortmund - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 14. Mai 2022

14. Mai 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 34. Spieltag