BVB, News und Gerüchte: Erling Haaland bei Borussia Dortmund mit Abschiedsgeschenken im Wert von einer halben Million Euro?

BVB, News: Erling Haaland verabschiedet sich stilvoll

Es gab den einen oder anderen Vorwurf der Lustlosigkeit, aber dass der BVB für Erling Haaland zur Herzensangelegenheit wurde, bewies nicht nur der emotionale Abschied am letzten Spieltag, sondern auch die Art und Weise seines Abschieds am Trainingsgelände.

Die Bild berichtet, dass der Norweger jedem seiner 33 Mannschaftskollegen eine Luxusuhr von Rolex schenkte. Kostenpunkt: 13.000 bis 15.000 Euro. Aber auch das Team hinter dem Team mit Betreuern, Ärzten, Köchen und Therapeuten wurde mit Omega-Uhren (pro Stück 5.000 bis 7.000 Euro) beschenkt.

In Summe waren es wohl über 500.000 Euro, die Haaland ausgab, um sich stilvoll vom BVB zu verabschieden. Angeliefert wurde die Luxus-Ware demnach von zwei Limousinen aus Holland - inklusive persönlichem Anprobierservice für jeden Mitarbeiter und Mitspieler.

Verpackt waren die Uhren zudem in einer Spezial-Box, die drei Fotos zieren: eines mit seiner Rückennummer 9, eines mit Haaland in Jubel-Pose und eines mit dem DFB-Pokal in seinen Händen. Dazu aufgedruckt: EBH (für Erling Braut Haaland) von 2020 bis 2022.

BVB-Zeugnisse: Nur zwei Spieler überzeugen - eine Leihgabe schmiert ab © getty 1/31 Für den BVB endet die Saison 2021/22 mit gemischten Gefühlen. Einerseits wurde man erneut Vizemeister, vor allem international lief aber überhaupt nichts zusammen. SPOX präsentiert den Durchschnitt aller Noten und Einzelkritiken aller BVB-Akteure. © getty 2/31 GREGOR KOBEL: 40 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,0 | War der erhoffte sichere Rückhalt über die Saison hinweg. Ließ sich absolut nichts zu Schulden kommen und überzeugte bis zu seiner Verletzung am Saisonende mit guten Leistungen. © imago images 3/31 MARWIN HITZ: Sechs benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,2 | Ein würdiger Vertreter, wenn Kobel verletzungsbedingt ausfallen sollte. Wird die Borussia dennoch im Sommer verlassen. Jüngsten Berichten zufolge ist der FC Basel das Ziel. © getty 4/31 ROMAN BÜRKI: Ein benotetes Spiel, Durchschnittsnote: 3,5 | Bekam am letzten Spieltag gegen die Hertha sein Abschiedsspiel – auch ihn wird es nach sieben Jahren beim BVB woanders hin verschlagen. Er geht nach St. Louis in die USA. © getty 5/31 FELIX PASSLACK: Zwölf benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,8 | Kam trotz der Verletzung von Thomas Meunier nie über den Status als Joker hinaus. Wurde von Rose oft eingewechselt, selten blieben seine Leistungen im Gedächtnis hängen. © getty 6/31 THOMAS MEUNIER: 26 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Nach einem schwachen letzten Jahr vor allem anfangs der Spielzeit 21/22 mit guten Leistungen. Zog sich dann einen Sehnenriss zu und verpasste den kompletten Saisonendspurt. © imago images 7/31 MARIUS WOLF: 24 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Sprang als Ersatz für Meunier als rechter Verteidiger ein und absolvierte so vor allem gegen Saisonende einige Spiele von Beginn an. Dort machte er einen grundsoliden Eindruck. © getty 8/31 EMRE CAN: 25 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,4 | Ob als rechter Part einer Dreierkette oder im defensiven Mittelfeld – der Deutsch-Türke lieferte eine solide Saison ab. Stand er mal nicht auf dem Platz, war er verletzt. © getty 9/31 MANUEL AKANJI: 35 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,4 | Der vielleicht souveränste Innenverteidiger der Schwarz-Gelben 21/22. Leistete sich zwar hier und da einen Bock, performte als Abwehrchef aber meist sicher und abgeklärt. © getty 10/31 DAN-AXEL ZAGADOU: 15 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,9 | Fiel lange wegen einer Verletzung im Knie aus, kam ab Mitte der Saison dann aber vermehrt zum Zug. In Erinnerung bleiben vor allem seine vielen Patzer und Aussetzer. © getty 11/31 MATS HUMMELS: 30 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,4 | Lange nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage, dennoch war der Weltmeister von 2014 größtenteils ein solider Rückhalt. Verpasste den Endspurt wegen einer Muskelverletzung. © getty 12/31 MARIN PONGRACIC: 17 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,8 | Sollte frischen Wind in die BVB-Defensive bringen, das klappte jedoch überhaupt nicht. Fiel mehr durch unseriöses Verhalten neben dem Platz als durch gute Leistungen auf. © getty 13/31 ANTONIOS PAPADOPOULOS: Ein benotetes Spiel, Durchschnittsnote: 4,0 | Durfte in der ersten Pokalrunde gegen den SV Wehen Wiesbaden über 90 Minuten ran – das sollte aber sein einziger Einsatz bleiben. Dann nur noch beim BVB II im Einsatz. © imago images 14/31 RAPHAEL GUERREIRO: 26 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,8 | Eine – im Vergleich zu den guten Leistungen in den vergangenen Jahren – extrem schwache Saison des Portugiesen. Vor allem defensiv mit teils eklatanten Mängeln. © getty 15/31 NICO SCHULZ: 18 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,9 | Auch unter Rose gelang dem 25-Millionen-Mann nicht der erhoffte Durchbruch. Kam nur vereinzelt zu Chancen, sich auszuzeichnen, und überzeugte dann auch nur in seltenen Fällen. © getty 16/31 TOM ROTHE: Ein benotetes Spiel, Durchschnittsnote: 2,5 | Traf direkt bei seinem Profidebüt am 30. Spieltag gegen Wolfsburg. Danach noch mit einem Kurzeinsatz gegen Bochum. Sonst bei der zweiten Mannschaft unterwegs. © getty 17/31 JUDE BELLINGHAM: 43 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,0 | Einer der Besten in einer durchwachsenen BVB-Saison. Absolvierte die meisten Einsätze aller Dortmunder Akteure und zeigte dabei ein ums andere Mal seine Klasse. © getty 18/31 AXEL WITSEL: 35 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,8 | Nach Cans Versetzung in die Innenverteidigung der einzige wirklich gelernte defensive Mittelfeldspieler. Spielte deshalb viel, überzeugte aber nur selten. Wird den Verein im Sommer verlassen. © getty 19/31 MAHMOUD DAHOUD: 29 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Auch ihm verbauten zwei längere Verletzungspausen mehr Saisonspiele. Wenn er auf dem Rasen stand, machte der 26-Jährige seine Sache aber mehr als ordentlich. © getty 20/31 JULIAN BRANDT: 39 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,5 | Eine Saison mit Licht und Schatten. Auf der einen Seite stehen starke 19 Scorerpunkte, auf der anderen Seite dann aber Spiele, in denen der Nationalspieler abtauchte und kaum Akzente setzte. © getty 21/31 MARCO REUS: 40 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,4 | Auch der Dortmunder Kapitän glänzte mit 13 eigenen Treffern und 19 Torvorlagen. Hatte, ähnlich wie Brandt, aber auch einige schwache Vorstellungen. Vor allem in wichtigen Partien oft unsichtbar. © getty 22/31 GIOVANNI REYNA: Elf benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,4 | Für den US-Amerikaner endet eine Seuchen-Saison. Verpasste 2/3 aller Pflichtspiele verletzungsbedingt und hatte so kaum Möglichkeiten, seine Klasse unter Beweis zu stellen. © getty 23/31 REINIER: Fünf benotete Spiele, Durchschnittsnote: 4,1 | Der notentechnisch schwächste Dortmunder im Kader. Absolvierte nur eine einzige Partie von Beginn an. Unterm Strich eine der schlechtesten BVB-Verpflichtungen (Leihen) der vergangenen Jahre. © getty 24/31 ERLING HAALAND, 29 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,9 | Vom notentechnisch Schlechtesten zum notentechnisch Besten (mit mehr als zwei Spielen). 29 Tore in 30 Spielen sprechen eine klare Sprache. Wird dem BVB im kommenden Jahr definitiv fehlen. © getty 25/31 DONYELL MALEN: 33 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,7 | Sollte Haaland im Sturmzentrum unterstützen und mehr taktische Varianten ermöglichen. Vor allem zu Beginn des Jahres aber schwach. Muss sich 22/23 in jedem Fall steigern. © getty 26/31 THORGAN HAZARD: 27 benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Eine solide Spielzeit des Belgiers – mehr aber auch nicht. Sieben Scorerpunkte in 30 Spielen sind für einen Angreifer keineswegs überragend. Auch er steht vor einem möglichen Absprung. © getty 27/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Acht benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,6 | Der Hype um den Youngster fand in dieser Saison ein jähes Ende. Wurde von Rose oft nur für wenige Minuten als Joker gebracht. Immerhin noch mit insgesamt vier Torbeteiligungen. © imago images 28/31 JAMIE BYNOE-GITTENS: Drei benotete Spiele, Durchschnittsnote: 2,8 | Bekam gegen Ende der Saison von Rose ein paar Minuten Spielzeit. Sammelte zwar keine Scorerpunkte, hinterließ für sein Alter aber einen guten Eindruck. © getty 29/31 ANSGAR KNAUFF: Drei benotete Spiele, Durchschnittsnote: 4,0 | Beim BVB in der Hinserie noch maximal Rotationsspieler, blüht der Angreifer erst seit seinem Winter-Wechsel nach Frankfurt auf. Vor allem in der Europa League mit guten Leistungen. © getty 30/31 STEFFEN TIGGES: Sieben benotete Spiele, Durchschnittsnote: 3,9 | Nach der Verletzung von Haaland zwischenzeitlich sogar erste Wahl im Sturm, so wirklich nutzte er seine Chance aber nicht. Traf immerhin dreimal spät als Joker. © getty 31/31 KEINE BEWERTUNG: Mit IMMANUEL PHERAI (ein Spiel), MARCO PASALIC (ein Spiel), LENNARD MALONEY (zwei Spiele) und THOMAS DELANEY (zwei Spiele) gab es noch vier weitere Akteure, die (zu kurz für eine Benotung) für den BVB aufliefen.

BVB, News: Niklas Süle zu Besuch in Dortmund

Zum Ende hin wurde es noch ruppig um Niklas Süle und den FC Bayern. Seine vermeintliche Ablehnung, im letzten Saisonspiel in Wolfsburg aufzutreten, hallte nach. Niklas Süle wehrte sich, doch eigentlich will der Verteidiger den FC Bayern nun hinter sich lassen und sich so schnell wie möglich auf Borussia Dortmund einstellen. Anstatt in den Urlaub zu fahren, war Süle laut Ruhr Nachrichten bereits bei seinem neuen Arbeitgeber zu Gast.

Der Innenverteidiger soll erstmals in Dortmund gewesen sein, um sich die Gegebenheiten bei seinem neuen Klub genau anzusehen. Süle soll sich unter anderem Trainingsplätze, Funktionsgebäude und Geschäftsstelle angeschaut haben. Dazu standen wohl einige Termine mit der Marketingabteilung des BVB auf der Agenda. Erste Fotos im Dress von Schwarzgelb sollen geschossen wurden sein.

BVB, News: Umbau am Signal Iduna Park

Es ist eigentlich wie in fast jedem Bundesliga-Stadion in Deutschland: Am Spieltag kommt der Verkehr in der unmittelbaren Nähe der Arena zum Erliegen. In Dortmund ist das nicht anders, wenn die Fans regelmäßig in den Signal Iduna Park pilgern. Dass die BVB-Spiele aber für so viel Verkehr sorgen, bringt die Stadt Dortmund offenbar zum Umdenken.

Wie Ruhr24 meldet, baut die Stadt die Strobelallee am BVB-Stadion zur Eventmeile aus. Bislang können die Besucher über die B1 theoretisch direkt bis vors Stadion fahren und ihren Wagen dort abstellen. Das soll nach dem Umbau ein Ende haben, kündigt die Stadt Dortmund an. Denn "aktuell ist die Strobelallee mit Verkehren belastet, die die Aufenthaltsqualität einschränken", teilte die Verwaltung mit.

Zunächst will die Stadt die westliche Zufahrt zum Stadion umbauen lassen. Der zentrale Bereich der Strobelallee soll künftig "dauerhaft oder temporär" für den Verkehr gesperrt werden. Der Bereich zwischen der ehemaligen Reithalle im Westen und der Helmut-Körnig-Halle im Osten der Strobelallee soll somit für Autofahrer tabu werden. Wer nach dem Umbau mit dem Wagen in die Strobelallee hineinfährt, wird durch einen von zwei Wendekreisen zum Umkehren gedrängt. Dadurch soll der Bereich vor dem Stadion attraktiver für Fußgänger werden. Die Arbeiten beginnen noch im Mai.

Nach dem Umbau soll eine "2+1-Lösung" für weniger Stau am Stadion sorgen. Von B1 und Wittekindstraße führen vor dem Spiel zwei Spuren zum Stadion und eine davon weg. Nach Abpfiff können die Autofahrer dann über zwei Spuren abreisen, nur eine führt noch zum Stadion. Dazu werden versenkbare Poller eingebaut. Der Umbau am BVB-Stadion zielt vor allem auf eine Gruppe ab: Fans, die zu Fuß, mit dem Fahrrad sowie Bus und Bahn anreisen. Für sie soll die Anreise künftig vereinfacht werden.

