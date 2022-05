BVB: Karim Adeyemi wechselt von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg verpflichtet. Das gab der BVB offiziell am Dienstag bekannt. Der 20 Jahre alte Angreifer unterschrieb bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2027, der dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel beinhaltet.

Der dreimalige deutsche Nationalspieler (ein Tor) galt schon lange als Wunschziel der Dortmunder. Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen dem BVB und dem österreichischen Serienmeister aus Salzburg war lange Zeit die Ablöse.

Laut Medienberichten wird für Adeyemi eine Ablösesumme in Höhe von 38 Millionen Euro fällig, die aufgrund von Bonuszahlungen noch auf bis zu 41 Millionen Euro ansteigen kann. Damit ist Adeyemi die teuerste Neuverpflichtung in der Dortmunder Klubgeschichte. Der bisherige Rekordhalter war Mats Hummels, der 2019 für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Dortmund gewechselt war.

Adeyemi ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Der schnelle Angreifer kann sowohl in der Zentrale, als auch auf den Flügeln agieren. Der gebürtige Münchner war von 2009 bis 2011 für die Jugend des FC Bayern aktiv, nach seinem Aus dort landete er über Forstenried 2012 bei der SpVgg Unterhaching.

Adeyemi startet bei Salzburg durch

2018 wechselte Adeyemi für 3,35 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg. In der aktuellen Saison erzielte er in 42 Pflichtspielen für den österreichischen Klub 23 Tore und bereitete acht weitere vor.

2019 wurde Adeyemi in der Altersklasse U17 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft holte er 2021 den EM-Titel. Im gleichen Jahr feierte Adeyemi am 5. September im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien (6:0) unter Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt für das DFB-Team, dabei gelang ihm gleich sein bisher einziges Länderspieltor.