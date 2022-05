Noch zwei Partien ist der 32. Bundesliga-Spieltag von seiner Vollendung entfernt. Eines davon - um genau zu sein, das Match zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig - könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Weil am 1. Mai aufgrund von Demonstrationen zu wenig Polizeikräfte zur Verfügung stehen, wurde das Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach auf den heutigen Montag verlegt. Wer sich die wichtigen Punkte in der Saisonschlussphase sichern kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Können sich die Borussen für die desaströse 1:4-Pleite im Hinspiel revanchieren? Wirft man einen Blick auf die Form beider Mannschaften, so kommt man eher zu dem Schluss, dass die Leipziger auch heute wieder der klare Favorit sind. Schließlich gewannen die Sachsen sieben der letzten zehn Spiele und führen die Rückrundentabelle insgesamt an. Die Borussia hingegen wartet nun seit gut drei Wochen auf einen Sieg. Zuletzt war man am 29. Spieltag gegen den Tabellenletzten aus Fürth erfolgreich (0:2).

Vor Beginn: Als Austragungsort der Begegnung dient der Borussia-Park in Mönchengladbach. Der Anpfiff soll um 20.30 Uhr ertönen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig.

© getty Auch gegen RB Leipzig chancenlos: Mit 4:1 mussten sich Adi Hütter und seine Gladbacher im Hinspiel geschlagen geben.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

M'Gladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Lainer, Kone, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Lainer, Kone, Neuhaus, Bensebaini - Hofmann, Stindl - Embolo Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino - Dani Olmo - Silva, Poulsen

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle am Montag des 32. Spieltags