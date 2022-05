Borussia Mönchengladbach: Ex-Schalke Trainer Andre Breitenreiter offenbar Kandidat auf Hütter-Nachfolge

Nach dem Aus von Adi Hütter sucht Borussia Mönchengladbach händeringend nach einem neuen Trainer. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, ist Ex-Schalke-Trainer Andre Breitenreiter einer der möglichen Nachfolgekandidaten.

BMG-Sportdirektor Roland Virkus soll nach Bild-Infos derzeit Gespräche in der Schweiz mit potenziellen Kandidaten für die Hütter-Nachfolge führen. Breitenreiter ist noch bis 2023 an den FC Zürich gebunden. Erst kürzlich gewann er mit dem Klub die Schweizer Meisterschaft.

In der Bundesliga war der 48-Jährige zuvor beim SC Paderborn, FC Schalke 04 und Hannover 96 aktiv. Im vergangenen Sommer heuerte er schließlich in Zürich an und führte den Verein zum ersten Meistertitel seit 2009.

Virkus selbst wollte sich zur Trainersuche nicht öffentlich äußern. "Wir lösen das intern. Unsere Aufgabe ist es, die Schlüsse aus der Aufarbeitung der Saison zu ziehen."

Neben Breitenreiter gilt Ex-Trainer Lucian Favre als weiterer Kandidat. Der Schweizer war bis Dezember 2020 bei Borussia Dortmund Vertrag, ehe er, nach einer 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, von seinen Aufgaben entbunden wurde.