In der ersten Bundesligapartie am heutigen Sonntag empfängt der VfL Bochum zuhause Bayer Leverkusen. Alle Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX.

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen wird am heutigen Sonntag, den 10. April, im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ausgetragen. Die Begegnung des 29. Spieltag wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Gäste aus Leverkusen konnten ihre letzten beiden Partien in der Bundesliga gewinnen und befinden sich aktuell auf Champions League-Kurs. Am letzten Spieltag gewann Bayer beim Debut von Felix Magath gegen Hertha BSC knapp mit 2:1. Als Tabellendritter ist Bayer Leverkusen aktuell hervorragend platziert in der Liga. Die anderen Teams hängen Bayer jedoch im Nacken. Der Abstand auf die Europa League-Plätze beträgt nämlich nur wenige Punkte - kein Polster auf dem sich das Team von Gerardo Seoane ausruhen kann. Gute Nachrichten aus Sicht von Bayer Leverkusen: Starstürmer Patrick Schick ist wieder fit und könnte nach seinem Kurzeinsatz gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende heute einige Minuten mehr auf dem Platz bekommen.

© getty Karim Bellarabi erzielte am letzten Spieltag gegen die Hertha das zwischenzeitliche 2:0. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Florian Wirtz ist Bellarabi wieder mehr in den Fokus gerückt.

Der Aufsteiger VfL Bochum befindet sich aktuell mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Am letzten Spieltag konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis die TSG Hoffenheim verdient mit 2:1 besiegen. Durch den Erfolg am letzten Wochenende konnte der Aufsteiger den Abstand auf den Tabellenkeller und die Abstiegszone weiter vergrößern. Mit einem Sieg heute gegen die favorisierten Leverkusener dürfte der Klassenerhalt des VfL Bochum so gut wie feststehen.

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Stafylidis - Asano, Rexhbecaj, Holtmann - Polter

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt heute das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen live und in voller Länge im TV und Livestream. DAZN besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag.

Auf DAZN 1 seht Ihr die Partie heute ab 14.30 Uhr live. Das Spiel beginnt dann eine Stunde später um 15.30 Uhr. Tobi Wahnschaffe führt als Moderator durch die Sendung. Als Kommentator-Duo fungieren Marco Hagemann und Benny Lauth. Mario Rieker rundet als Reporter vor Ort das DAZN-Team für das heutige Spiel ab.

DAZN bietet als Streamingdienst das Spiel auch im Livestream live und vollumfänglich an, den Ihr über die DAZN-App oder Euren Laptop im Browser sehen könnt. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Ein Jahres-Abonnement, welches 274,99 Euro kostet, hat DAZN ebenfalls im Angebot. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen zeigt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA, die NBA, die NFL und noch vieles mehr.

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos

Spieltag: 29. Spieltag der Bundesliga

29. Spieltag der Bundesliga Partie: VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen Datum: 10. April

10. April Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Im Hinspiel setzte sich Bayer Leverkusen 1:0 gegen den VfL Bochum durch.

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen. Wir begleiten für Euch das gesamte Spiel, sodass Ihr keine wichtige Spielszene verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

