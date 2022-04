Am 32. Spieltag treffen im Abstiegskampf in der Bundesliga heute der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg aufeinander. Hier könnt Ihr mit unserem Liveticker auf dem aktuellen Stand bleiben.

Auf einen Punkt könnte der VfB Stuttgart den Abstand zum Relegationsplatz verkürzen, gegen den VfL Wolfsburg geht es für die Schwaben am 32. Spieltag der Bundesliga also um einiges. Wie das Duell der beiden Klubs ausgeht, könnt Ihr hier in unserem Liveticker verfolgen.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Die Gäste aus Wolfsburg reisen mit einem Sieg im Gepäck an, Stuttgart hingegen hat einiges wiedergutzumachen. Die Schwaben haben am vergangenen Spieltag im direkten Abstiegsduell gegen Hertha BSC eine Niederlage kassiert. Das Hinspiel hat der VfB mit 2:0 für sich entschieden.

Vor Beginn: Der Anstoß ist heute für 15.30 Uhr geplant, gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg.

© getty Das Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg hat der VfB Stuttgart 2:0 gewonnen.

Bundesliga, VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito, Sosa - Karazor - P. Förster, W. Endo - Marmoush, Führich - Kalajdzic

F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito, Sosa - Karazor - P. Förster, W. Endo - Marmoush, Führich - Kalajdzic Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Bornauw, Roussillon - Arnold - X. Schlager, Gerhardt - Wind, Kruse - L. Nmecha

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Heute ist Samstag und das bedeutet, dass ihr die Begegnung zwischen Stuttgart und Wolfsburg live und exklusiv in voller Länge bei Sky sehen könnt. Ab 15.25 Uhr könnt Ihr dort einschalten.

Das gesamte TV-Programm ist mit einem Abonnement auch via Sky Go verfügbar. Habt Ihr noch keines, könnt Ihr auch ganz unverbindlich das SkyTicket für 29,99 Euro im Monat buchen.

