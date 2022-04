Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der frisch gebackene Meister Bayern München reist heute zum 1. FSV Mainz 05. Die Mainzer müssen gewinnen, wenn sie eine Restchance auf das internationale Geschäft wahren wollen. SPOX verrät Euch wie, wo und wann ihr diese Bundesligapartie heute live im TV, Livestream und Liveticker anschauen könnt.

Heute kommt es am 32. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München. Die Mainzer sind nach den Ergebnissen in den vergangenen Wochen aus den europäischen Plätzen rausgefallen. Vor allem die 0:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende war bitter. Nun gibt es nur noch minimale Chancen ins internationale Geschäft zu kommen. Dazu bräuchte der FSV dringend einen Sieg gegen die Bayern.

Bayern München konnte am vergangenen Spieltag die deutsche Meisterschaft durch einen 3:1-Sieg im Spiel gegen Borussia Dortmund sichern. Die Münchner wollen nun zum zweiten Mal gegen Mainz in dieser Saison gewinnen. Im Hinspiel gab es einen knappen 2:1-Sieg in der Allianz Arena.

© getty Robert Lewandowski versucht den Ball am Mainzer Aaron Martin vorbeizulegen.

Mainz 05 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr könnt das Einzelspiel zwischen den Mainzern und den Münchnern auf Sky UHD oder auf Sky Sport 2 (HD) verfolgen. Wenn Ihr eher Lust auf die Samstagskonferenz habt, dann ist Sky Sport 1 (HD) der Sender, den Ihr einschalten solltet. Die Übertragung beginnt auf allen drei Sendern ab 15.15 Uhr. Wenn Ihr noch Vorberichte zu den Samstagsspielen schauen wollt, dann beginnt ab 14 Uhr auch schon der Countdown auf dem Pay-TV Sender.

Mainz 05 vs. Bayern München: Bundesliga heute live im TV

Der Pay-TV Sender Sky hat die exklusiven Rechte für die Samstagsspiele der Bundesliga. Aktuell kostete das Bundesliga Paket im Rahmen einer Aktion 26 Euro monatlich im Jahresabo. Wenn Ihr das Paket abonniert habt, könnt Ihr alle Samstagsspiele der Bundesliga live sehen. Zudem gibt's auch die komplette 2. Bundesliga dazu. Als Zusatz erhaltet Ihr von Sky das Entertainment Plus-Paket inklusive Netflix. Für zusätzliche 4,40 Euro im Monat könnt Ihr mit Hilfe des Sport-Pakets noch mehr Sportarten sehen.

Mainz 05 vs. Bayern München: Bundesliga heute live im Livestream

Als Sky-Abonnent ist eure Anlaufstation SkyGo, wenn Ihr die Partie im Livestream verfolgen wollt.

Ansonsten gibt es als weitere Option das Sky Ticket. Mit dem Supersport Ticket könnt Ihr ebenfalls die Samstagsspiele der 1. Bundesliga und die kompletten Spieltage der 2. Bundesliga verfolgen. Ihr habt zudem weitere Sportarten wie beispielsweise die Formel 1 zur Verfügung. Beim Preis bewegt man sich aktuell bei 19,99 Euro im Monat im Jahresabo. Bei der monatlichen Option kostetet es Euch 29,99 Euro das Sky Ticket zu nutzen.

Mainz 05 vs. Bayern München:, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Ihr wollt den Rekordmeister in Mainz sehen, habt aber kein Sky-Abo? Schaut doch einfach im Liveticker von SPOX vorbei. Hier erfahrt Ihr alles was Ihr wissen müsst. Ihr habt die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Samstagskonferenz der Bundesliga.

Hier geht's zum Liveticker Mainz 05 - Bayern München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Mainz 05 vs. Bayern München:, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Mainz 05 - Bayern München

Mainz 05 - Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 30. April 2022

30. April 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Mainz 05 vs. Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - Boetius, Stach - Onisiwo, Burkardt

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr, Aaron - Boetius, Stach - Onisiwo, Burkardt Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Nianzou, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag