FC Bayern München: Zwei Stars kehren vor Topspiel gegen BVB ins Mannschaftstraining zurück

Der FC Bayern München kann im Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag voraussichtlich wieder auf Kinsgley Coman und Lucas Hernandez zurückgreifen. Die beiden Franzosen kehrten am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück.

Sowohl Coman als auch Hernandez hatten am Sonntag beim 3:0-Sieg in Bielefeld mit muskulären Problemen gefehlt. Wenn der deutsche Rekordmeister in der Allianz Arena gegen den BVB die zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen kann, dürfte Trainer Julian Nagelsmann also zwei Optionen mehr im Kader haben.

Auch Niklas Süle, der nach der Saison nach Dortmund wechselt, ist wieder fit. Der Innenverteidiger hatte zuletzt wegen einer Grippe gefehlt, stand aber schon am Dienstag wieder auf dem Platz.

Für Bouna Sarr und Corentin Tolisso kommt eine Kader-Nominierung wohl noch zu früh. Sie absolvierten beide ein individuelles Lauftraining. Eric Maxim Choupo-Moting und Omar Richards waren nicht dabei.