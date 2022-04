Der deutsche Klassiker ist zurück! Im Topspiel am Samstag empfängt der FC Bayern München die Mannschaft von Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Entscheidet sich am heutigen Tag das Titelrennen? Mit insgesamt neun Punkten Vorsprung auf den BVB auf Rang zwei haben die Münchner nun die Gelegenheit, die zehnte Meisterschaft in Folge vorzeitig klarzumachen. Dafür genügt dem Team von Trainer Julian Nagelsmann auch bereits ein Unentschieden.

Für den BVB ist die Partie dagegen die letzte Chance, dem FC Bayern Paroli zu bieten. Eine Aufgabe, die den Westfalen in den letzten Jahren eher mäßig gut gelungen ist. Von den letzten zehn Aufeinandertreffen beider Klubs mussten sich die Schwarz-Gelben ganze neun Mal geschlagen geben. Den letzten Sieg konnte man November 2018 einfahren.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Begegnungen des 31. Spieltags

Tag Anpfiff Heimteam Ergebnis Auswärtsteam Freitag 20.30 Uhr Wolfsburg 5:0 Mainz Samstag 15.30 Uhr Leipzig -:- Union Samstag 15.30 Uhr Frankfurt -:- Hoffenheim Samstag 15.30 Uhr Freiburg -:- M'Gladbach Samstag 15.30 Uhr Köln -:- Bielefeld Samstag 15.30 Uhr Fürth -:- Leverkusen Samstag 18.30 Uhr Bayern -:- Dortmund Sonntag 15.30 Uhr Bochum -:- Augsburg Sonntag 17.30 Uhr Hertha -:- Stuttgart

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

So wie alle Samstagsspiele der Bundesliga wird auch das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund live und exklusiv vom Unternehmen Sky übertragen. Alle Informationen zu den notwendigen Abonnements sowie den Ausstrahlungszeiten findet Ihr im Folgenden.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um das Match im geradlinigen TV zu sehen, benötigt Ihr eines der Bundesliga-Pakete von Sky. Zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der günstigste Tarif, mit allen Samstagspartien der ersten und allen Spielen der zweiten Bundesliga, auf 26€ pro Monat im Jahresabo. Wer darüber hinaus noch alle Sessions der Formel 1 sowie jegliche Premier-League-Matches sehen will, muss einen Aufpreis von zusätzlichen 6€ in Kauf nehmen. Einen Überblick über die verschiedenen Angebote könnt Ihr Euch über diese Seite verschaffen.

Übertragen wird die Partie sogar auf zwei Sky-Kanälen gleichzeitig: Jeweils ab 17.30 Uhr können Kundinnen und Kunden die Sender Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 HD aufrufen. Bereits dann wird Euch Kommentator Wolff Fuss durch die Vorberichterstattung führen, ehe gut eine Stunde später der Anpfiff ertönt.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Inhaberinnen und Inhaber des oben beschriebenen Sport/Bundesliga-Paketes erhalten zusätzlich zu Ihrem Tarif auch Zugriff auf die App SkyGo. Darüber können alle erworbenen Inhalte ganz einfach gestreamt werden - und das ganz ohne Aufpreis.

Eine Alternative dazu stellt die Plattform Sky Ticket dar. Das dort verfügbare Supersport Ticket ermöglicht es Euch, alle Sportevents, die Sky derzeit zur Verfügung stehen, live in der App oder über die Website zu sehen. Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt bei 29,99€. In den Genuss des reduzierten Preises von nur 19,99€ pro Monat kommen übrigens all diejenigen, die sich gleich für den Jahresvertrag entscheiden. Der Rabatt ist allerdings nur noch kurzfristig erhältlich.

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch wer über kein Sky-Abonnement verfügt, hat die Möglichkeit, live dabei zu sein. Möglich macht das unser hauseigener Liveticker. Dank der minütlichen Aktualisierungen bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. BVB

FC Bayern München vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski BVB: Kobel - Can, Akanji, Zagadou - Wolf, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Reus - Haaland

