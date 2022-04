FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Augsburg und der 1. FSV Mainz 05 holen heute ihre zunächst abgesagte Partie des 26. Spieltags nach. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga - Wann und wo?

Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 hätte eigentlich bereits am Samstag, den 12. März, stattfinden sollen, musste jedoch abgesagt werden, da die Mainzer coronabedingt nicht genügend spielberechtigte Spieler hatten. Aus diesem Grund wird die Begegnung nun am heutigen Mittwoch, den 6. April, nachgeholt. Es handelt sich dabei um die Partie des 26. Spieltags, die um 18.30 Uhr in der WWK-Arena (Augsburg) angepfiffen wird.

FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Augsburg vs. Mainz findet zwar an einem Mittwoch statt, ursprünglich war es jedoch als Samstagsspiel geplant gewesen. Da die Übertragungsrechte an Samstagsspielen Sky besitzt, ist es der Pay-TV-Sender, der heute die Partie live und in voller Länge anbietet.

Das Spiel ist auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen. Dort geht die Vorberichterstattung 15 Minuten vor Spielbeginn, um 18.15 Uhr, los. Zur selben Zeit meldet sich Marcel Meinert, der das Spielgeschehen kommentiert.

© getty FC Augsburg vs. FSV Mainz 05 wird heute nachgeholt.

Darüber hinaus bietet Sky zur Partie auch einen Livestream an. Dieser ist entweder mit einem gültigen SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket zugänglich.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer kein SkyGo-Abo oder SkyTicket besitzt oder erwerben möchte, hat auch eine andere Möglichkeit, Augsburg vs. Mainz live zu verfolgen: den Liveticker von SPOX. Mit dem halten wir Euch stets auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05.

FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Pedersen - Pepi, Niederlechner

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Pedersen - Pepi, Niederlechner Mainz: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Kohr, Aaron - J.-S. Lee, Burkardt - Onisiwo

FC Augsburg vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg - FSV Mainz 05

FC Augsburg - FSV Mainz 05 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 06. April 2022

06. April 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: WWK-Arena (Augsburg)

WWK-Arena (Augsburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Augsburg braucht unbedingt Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Aktuell trennen Augsburg und den Vorletzten Hertha BSC nämlich nur drei Punkte. Mainz 05 hingegen kann die Sache etwas entspannter angehen. Mit 38 Punkten ist der FSV aktuell Zehnter und relativ weit vom Abstiegskampf entfernt.