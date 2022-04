Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der Bundesliga duellieren sich heute Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, verraten wir Euch hier.

Nach dem furiosen Auftritt unter der Woche gegen den FC Barcelona im Viertelfinale der Europa League steht heute für Eintracht Frankfurt der Liga-Alltag auf dem Programm. Wie verkraftet das Team von Oliver Glasner die Strapazen unter der Woche?

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg, Übertragung: Die Ausgangslage

Das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg beginnt am heutigen Sonntag, den 10. April, um 17.30 Uhr. Der Austragungsort des Spiels ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt kommt sicherlich mit einigem Selbstvertrauen zum Duell gegen den SC Freiburg. Im Viertelfinalhinspiel in der Europa League gegen den FC Barcelona holten die Frankfurter ein 1:1. Gegen den Tabellenletzten aus Fürth in der Bundesliga am vergangenen Wochenende präsentierte sich das Team von Oliver Glasner jedoch weniger stark und verlor im Kampf um die Europapokalplätzte einiges an Boden. Heute muss die Eintracht mit dem SC Freiburg gegen einen direkten Rivalen im Kampf um Europa ran. Mit einem Sieg könnte die SGE bis auf drei Punkte an Freiburg heranrücken.

Auch für den SC Freiburg lief die Woche turbulent ab. Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern München legte der SC Freiburg Einspruch gegen das Ergebnis ein, weil der Rekordmeister zwischenzeitlich mit zwölf Mann auf dem Platz gestanden hatte. Der DFB hat vor wenigen Tagen den Einspruch abgewiesen, das Ergebnis des Spiels bleibt bestehen. Trotz der Niederlage gegen den FC Bayern München steht der SC Freiburg in der Tabelle aktuell glänzend da. Mit 45 Punkten befindet sich das Team von Christian Streich mitten im Kampf um die Europapokalplätze - sogar die Champions League-Ränge sind für den SC Freiburg noch zu erreichen. Drei Punkte am heutigen Tag gegen den direkten Konkurrenten aus Frankfurt würde den Traum von Europa näher rücken lassen.

Das heutige Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg zeigt DAZN heute live und exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.00 Uhr seht Ihr die Vorberichte zum Spiel auf DAZN 2. Der Spielbeginn erfolgt dann um 17.30 Uhr. Als Moderator ist Freddy Harder im Einsatz. Das Spiel wird für DAZN von Lukas Schönmüller und Ralph Gunesch kommentiert. Als Reporter vor Ort dient Max Siebald.

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré SC Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Schmid, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg im Liveticker. Damit verpasst Ihr nichts vom Spektakel auf dem Platz.

Bundesliga, 29. Spieltag: Die Tabelle