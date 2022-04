Am 30. Spieltag der Bundesliga kommt es unter anderem zum Duell zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zum insgesamt 50. Mal in der Geschichte der Bundesliga stehen sich heute die Borussia aus Dortmund und der VfL Wolfsburg gegenüber. In der Vergangenheit war dieses Duell eine klare Angelegenheit: Genau 30 Mal ging der BVB als Sieger vom Platz, lediglich 19 Mal endete eine Partie im Unentschieden oder in einem Sieg der Wölfe.

Und auch heute ist die Rollenverteilung keine andere. Der BVB belegt mit 60 Punkten derzeit den zweiten Platz in der Tabelle; neun Punkte trennen die Schwarz-Gelben vom FC Bayern an Rang eins. Um in dieser Spielzeit doch noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, ist ein Sieg am heutigen Tage unausweichlich. Noch wesentlich akuter ist die Situation dagegen in Niedersachsen. Exakt acht Punkte ist der VfL vom Relegationsplatz entfernt; will man dem vorzeitigen Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen, so braucht es heute Punkte.

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 30. Spieltag

30. Spieltag Datum: Samstag, 16. April

Samstag, 16. April Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna-Park in Dortmund

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel liegen in Händen des Unternehmens Sky. Wer sich die Partie also live im TV oder auch im Livestream zu Gemüte führen will, braucht eines von zwei Abonnements. Welche das sind, wie viel sie kosten und wann eigentlich die Übertragung beginnt, erfahrt Ihr alles im Folgenden.

© getty Klare Angelegenheit: Der BVB setzte sich im Hinspiel mit 3:1 gegen die Wölfe durch. Donyell Malen (Bild) erzielte das zwischenzeitliche 2:1.

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um das Match live im linearen Fernsehen zu verfolgen, bedarf es zweier Grundvoraussetzungen: Einem Abonnement, welches Euch Zugriff auf die entsprechenden Sender verleiht und einem Receiver, der jene Inhalte auf Euer TV-Gerät bringt. Beides in Kombination erhaltet Ihr mittels des Bundesliga-Pakets zu einem Preis von 26€ pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Samstagsspielen der 1. Bundesliga enthält das Modell auch alle Spiele der 2. Bundesliga. Hier geht's direkt zum Angebot.

Ihr seid bereits Kundin oder Kunde eines solchen Abonnements? Dann könnt Ihr heute ab 15.15 Uhr ganz bequem den Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) aufrufen. Alternativ dazu bietet Sky auch eine Konferenzübertragung aller vier gleichzeitig stattfindenden Partien an. Diese wird, ebenfalls ab 15.15 Uhr, auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen sein.

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Ihr wollt Euch die Begegnung lieber im Livestream via Internet anschauen? Kein Problem! Auch hier stellt Sky das passende Angebot zur Verfügung.

Über die Plattform Sky Ticket bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky derzeit zur Verfügung stehen. Und das Beste: Anders als im Falle des zuvor beschriebenen Bundesliga-Paketes wird es hier möglich sein, nach nur einem Monat wieder zu kündigen. Der Kostenpunkt für die einmonatige Mitgliedschaft liegt aktuell bei 29,99€. Wer nun aber doch ein ganzes Jahr dabei sein will, der kann dieser Tage gutes Geld sparen: Dank eines zeitlich begrenzten Rabatts ist der Jahrestarif derzeit für nur 19,99€ pro Monat zu haben.

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Auch wenn Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, besteht die Möglichkeit, live dabei zu sein. Die Rede ist hier natürlich von unserem hauseigenen Liveticker. So versorgen Euch minütliche Updates mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. VfL Wolfsburg

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Brandt, Bellingham - Reus, Hazard - Haaland

Kobel - Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Brandt, Bellingham - Reus, Hazard - Haaland Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Xaver, Arnold, Gerhardt - Wind, Kruse - Nmecha

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 30. Spieltag