BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Revierderby in der Bundesliga. Der BVB empfängt am Samstag den VfL Bochum zum kleinen Derby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt ist es endgültig vorbei: Borussia Dortmund hat seit dem vergangenen Wochenende keinerlei Chancen mehr auf den Gewinn der Meisterschaft. Der FC Bayern München hat sich den Titel zum zehnten Mal in Folge gesichert - mit einem 3:1-Sieg in der Allianz Arena gegen ebenjenen BVB, der nun wenigstens seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen möchte.

Ein Vorhaben, das auch durchaus gelingen sollte, immerhin hat die Mannschaft um Top-Stürmer Erling Haaland und Kapitän Marco Reus einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf Bayer Leverkusen, das den dritten Rang belegt.

In die Erfolgsspur zurückkehren kann Dortmund am heutigen Samstag, den 30. April. Dabei steht ab 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park das Revierderby gegen den VfL Bochum auf dem Programm. Die Bochumer haben sich vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga noch nicht final gerettet, mit acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sollte aber nichts mehr anbrennen. Aktuell belegt der VfL Rang 13.

Heißt also auch: Beim Duell zwischen dem BVB und Bochum sind die Rollen heute klar verteilt. Ob das Team von Thomas Reis das Ensemble von Marco Rose womöglich dennoch ein Bein stellen kann?

SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Der BVB und der VfL Bochum trennten sich im Hinspiel 1:1.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Kräftemessen zwischen der Borussia und den Bochumern nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Allerdings wird die Begegnung nirgendwo im Free-TV live gezeigt, sondern lediglich im Bezahlfernsehen.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im Pay-TV

Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Dementsprechend bedeutet das: Dortmund gegen Bochum läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 3. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 15.25 Uhr, Kommentator ist Marcus Lindemann.

Schon ab 14 Uhr könnt Ihr Euch dafür beim "tipico Countdown" auf Sky Sport Bundesliga 2 auf den Spieltag generell einstimmen, kurz vor dem Anstoß wechselt Ihr den Kanal dann einfach. Es sei denn, Ihr wollt BVB gegen Bochum als Teil der Konferenz verfolgen, was Euch natürlich auch möglich ist. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 1.

Posted by SPOX.com

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im Livestream

Ihr seid nicht Zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder Sky Ticket zurück. So könnt Ihr das Spiel auch via Livestream verfolgen.

In Sachen Fußball hat Sky neben der Bundesliga auch die 2. Bundesliga und die Premier League im Angebot, darüber hinaus seht Ihr beispielsweise auch die Formel 1, Handball oder Golf live.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund - VfL Bochum

Borussia Dortmund - VfL Bochum Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 30. April 2022

30. April 2022 Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt BVB gegen den VfL Bochum nicht live sehen? Kein Problem, denn wir bieten Euch einen Liveticker an. Dieser informiert Euch umgehend schriftlich über alles Wichtige, was sich während der 90 Minuten in Dortmund tut.

BVB vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Hitz - Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, Malen - Haaland

Hitz - Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, Malen - Haaland VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag