BVB - News und Gerüchte: Erling Haaland präsentiert neuen Ausrüster

Erling Haaland hat nach monatelangen Spekulationen einen neuen persönlichen Ausrüster präsentiert und damit die Gerüchte über einen Wechsel befeuert. Derweil geht Leipzig-Trainer Domenico Tedesco von einem Bluff vorm Duell mit der Borussia aus. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

BVB - News: Erling Haaland entscheidet sich für Adidas

Lange wurde spekuliert, mit welchen Schuhen Erling Haaland künftig spielen würde. Nun gab der Norweger seine Entscheidung auf Instagram mit einem Bild von sich in einem Hoodie von Adidas bekannt. Bildunterschrift: "Nur ich."

Details zur Zusammenarbeit sind nicht bekannt. Der Deal soll Haaland laut Medienberichten zehn Millionen Euro pro Jahr einbringen. Auch Puma und Nike hatten um die Gunst des Torjägers gebuhlt. Der Deal mit Adidas ist außerdem Wasser auf die Mühlen derer, die gerne im Kaffeesatz lesen. Denn die Wahl des Ausrüsters könnte ein Indiz dafür sein, dass Haaland nun zu Real Madrid wechselt. Die Königlichen sind seit vielen Jahren in Trikots der Firma mit den drei Streifen unterwegs.

Die spanische Sportzeitung As ging sogar soweit zu titeln: "Adidas bringt Haaland näher."

Allerdings sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass auch der englische Topklub Manchester United und - natürlich - auch der FC Bayern in Trikots von Adidas spielen. Bei Bayern ist Adidas sogar Anteilseigner. Allerdings ist der Stürmer dem Rekordmeister offenbar ohnehin zu teuer.

BVB - News: Haaland Gentlemen's Agreement statt Ausstiegsklausel

Die viel zitierte Ausstiegsklausel im bis 2024 gültigen Vertrag von Erling Haaland bei Borussia Dortmund ist offenbar gar keine. Nach Informationen von SPOX und GOAL handelt es sich hierbei lediglich um ein Gentlemen's Agreement zwischen Klub und Spieler.

Demnach sei verabredet, dass der BVB Haaland in diesem Sommer keine Steine in den Weg legen würde, sollte dieser einen Wechsel anstreben. Bedingung: Es müsse ein Angebot eingehen, dass über den kolportierten 75 Millionen Euro liegt.

Alle Einzelheiten hierzu findet Ihr in einer ausführlichen News.

BVB - Video: Domenico Tedesco rechnet mit Haaland-Einsatz gegen Leipzig

Geht es nach Domenico Tedesco, seines Zeichens Trainer von RB Leipzig, dann wird Erling Haaland am Samstag im Spiel gegen die Sachsen (18.30 Uhr im LIVETICKER) entgegen der Ankündigung seitens der Borussia sehr wohl spielen. Das verriet Tedesco auf seiner Pressekonferenz am Donnerstag. Seht selbst in diesem Video!

