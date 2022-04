BVB, News und Gerüchte: Haaland-Entscheidung im April?

Erling Haaland wird im Sommer voraussichtlich zu Manchester City, Real Madrid oder Barcelona wechseln - eine Entscheidung könnte es noch im April geben. Sebastian Kehl sieht trotz der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig noch keine Wachablösung im Kampf um den zweiten Platz in Deutschland. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier findet Ihr die BVB-News und -Gerüchte des gestrigen Tages.

BVB, Gerücht: Haaland-Entscheidung im April?

Erling Haaland soll noch im April bekanntgeben, für welchen Klub er in Zukunft auflaufen wird. Das berichtet die Bild.

Demnach sei der BVB vom anhaltenden Zustand der Unruhe durch die Gerüchte rund um den Norweger genervt. In den vergangenen Monaten fehlte der 21-Jährige häufig verletzt, nach seiner Rückkehr war er an keinem Treffer direkt beteiligt.

Insgesamt lässt sich seine Quote dennoch sehen: In 83 Pflichtspielen erzielte Haaland für den BVB 80 Treffer. Dank einer Ausstiegsklausel kann der Noch-Dortmunder im kommenden Sommer für 75 Millionen Euro wechseln, als mögliche Ziele gelten aktuell Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona.

BVB, News: Kehl sieht noch keine Wachablösung

Trotz der deutlichen 1:4-Niederlage des BVB gegen RB Leipzig sieht Sebastian Kehl noch keinen Anlass für eine Wachablösung im Kampf um den zweiten Platz in Deutschland.

Man dürfe nicht vergessen, "dass wir nach wie vor Zweiter sind", sagte der 42-Jährige der Bild. Dass die Schwarz-Gelben ausgerechnet gegen Leipzig so deutlich verloren, kam bei den Fans aber besonders schlecht an. Man versuche natürlich, "besseren Fußball zu spielen", erklärte Kehl. So richtig gelingen will das aber nicht. Deshalb fühle es sich aktuell auch "nicht gut an".

Erst kürzlich äußerte sich der angehende Sportdirektor und Nachfolger von Michael Zorc über den kommenden Sommer, der womöglich wegweisend werden könnte.

Grund zur Panik gibt es offenbar aber nicht. Demnach sitze Trainer Marco Rose weiterhin fest im Sattel. Man plane ganz unabhängig von den kommenden Wochen mit ihm für die kommende Saison. Verletzungspech und Unruhethemen wie jenes um Erling Haaland wären die Gründe für das nach wie vor große Vertrauen.

Üble Verletztenliste: So schlimm hat es den BVB diese Saison erwischt © getty 1/33 Die Profis von Borussia Dortmund (31) haben in dieser Spielzeit bereits 2072 Ausfalltage zu verzeichnen. Umgerechnet sind das schon jetzt fast sieben Spieler, die eine komplette Saison verpassen würden. Zum Vergleich: Bei Bayern sind es nur 1002 Tage. © getty 2/33 "100.000 Verletzte" habe Borussia Dortmund in dieser Saison schon gehabt, sagte Mats Hummels im Februar. Und nun fällt offenbar auch noch Erling Haaland aus. Wie groß ist das Verletzungspech beim BVB tatsächlich? SPOX hat nachgezählt. © getty 3/33 GREGOR KOBEL: 16 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Sehnenreizung, einer Blessur und einer Erkältung. Insgesamt zwei verpasste Spiele (Quelle: transfermarkt). © getty 4/33 LUCA UNBEHAUN: 97 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Syndesmosebandriss und einer Handverletzung. Bisher 17 verpasste Spiele. © getty 5/33 MANUEL AKANJI: 75 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Knie-OP, Wadenproblemen, Muskelfaserriss und einer kleineren Blessur, an der er aktuell laboriert. Insgesamt zehn verpasste Spiele. © getty 6/33 DAN-AXEL ZAGADOU: 28 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Corona-Infektion und einem Muskelfaserriss, an dem er aktuell laboriert. Insgesamt sechs verpasste Spiele. © getty 7/33 MATS HUMMELS: 76 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Patellasehenenproblemen, Erkältung und einer Corona-Infektion. Insgesamt fünf verpasste Spiele. © getty 8/33 SOUMAILA COULIBALY: 13 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Wadenproblemen und einer Knöchelverletzung. Insgesamt zwei verpasste Spiele. © getty 9/33 RAPHAEL GUERREIRO: 80 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Muskulären Problemen, einem Faserriss und einer Corona-Infektion. Insgesamt 16 verpasste Spiele. © getty 10/33 NICO SCHULZ: 69 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einem Faserriss und Muskelproblemen, mit denen er aktuell zu kämpfen hat. Insgesamt zehn verpasste Spiele. © getty 11/33 MARCEL SCHMELZER: 230 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Knie-OP. Schmelzer hat bisher alle Pflichtspiele in dieser Saison verpasst. © getty 12/33 THOMAS MEUNIER: 78 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Corona-Infektion, muskulären Problemen , einer Blessur und einem Sehnenrisse, an dem er aktuell laboriert. Insgesamt neun verpasste Spiele. Nun kommen noch weitere dazu ... © getty 13/33 MATEU MOREY: 230 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einem Kreuzbandriss. Insgesamt 50 verpasste Spiele. Morey fehlt schon seit Mai letzten Jahres. © getty 14/33 FELIX PASSLACK: 10 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Muskelverletzung. Bisher kein Spiel verpasst, wird wohl aber noch ein paar Tage ausfallen. © getty 15/33 EMRE CAN: 103 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Waden- und muskulären Problemen. Insgesamt 15 verpasste Spiele. © getty 16/33 ABDOULAYE KAMARA: 30 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Knöchelverletzung. Bisher fünf Spiele verpasst. © getty 17/33 JUDE BELLINGHAM: Sechs Verletzungs- oder Krankheitstage wegen Knieproblemen. Insgesamt ein verpasstes Spiel. © getty 18/33 MO DAHOUD: 50 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Innenbanddehnung und Rückenproblemen. Insgesamt neun verpasste Spiele. © getty 19/33 GIOVANNI REYNA: 158 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Muskelverletzung, einer Erkrankung und einer Oberschenkelverletzung. Insgesamt 28 verpasste Spiele. © getty 20/33 JULIAN BRANDT: 30 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Corona-Infektion, einer Muskelverletzung und einer Gehirnerschütterung. Insgesamt sechs verpasste Spiele. © getty 21/33 Eine der Schrecksekunden dieser Saison: Julian Brandt geht im Kracher gegen die Bayern zu Boden und bleibt bewusstlos liegen. © getty 22/33 MARCO REUS: 37 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Knieproblemen, einer Blessur und einer Krankheit, an der er aktuell laboriert. Insgesamt fünf verpasste Spiele. © getty 23/33 Das Sorgenkind vergangener Jahre kam bisher sogar noch vergleichsweise glimpflich davon. © getty 24/33 THORGAN HAZARD: 52 Verletzungs- oder Krankheitstage nach Sprunggelenksproblemen und einer Corona-Infektion. Insgesamt acht verpasste Spiele. © getty 25/33 MARIUS WOLF: 44 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einem Bänderriss, Obeschenkelproblemen und einer Corona-Infektion. Insgesamt fünf verpasste Spiele. © getty 26/33 ERLING HAALAND: 95 Verletzungs- oder Krankheitstage nach muskulären Problemen und einer Hüftbeugerverletzung. Insgesamt 17 verpasste Spieler. © getty 27/33 Seit seiner Länderspielreise mit Norwegen Ende März ist er wieder angeschlagen. "Er ist einmal komplett umgeknickt, der Fuß ist geschwollen, dick und blau. Wer das Standbild gesehen hat, weiß, dass das ein ordentliches Trauma war", sagte Trainer Rose. © getty 28/33 DONYELL MALEN: Drei Verletzungs- oder Krankheitstage nach einem Magen-Darm-Infekt. Insgesamt ein verpasstes Spiel. © getty 29/33 YOUSSOUFA MOUKOKO: 108 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Muskelverletzung, einer Entzündung und einem Faserriss. © getty 30/33 Moukoko hat deshalb bereits 16 Spiele in dieser Saison verpasst. Gegen RB Leipzig kehrt er nach über einem Monat zurück in den BVB-Kader. © getty 31/33 STEFFEN TIGGES: 62 Verletzungs- oder Krankheitstage nach einer Muskelverletzung und einer Sprunggelenksverletzung, an der er aktuell laboriert. Insgesamt 16 verpasste Spiele. Für ihn ist die Saison beendet. © getty 32/33 Fazit: Der BVB ist in dieser Saison tatsächlich ziemlich gebeutelt. Die Sport Bild listet Ende März 67 Ausfalltage pro Spieler bei der Borussia - Ligahöchstwert. © getty 33/33 Von Verletzungen verschont geblieben sind in dieser Saison bisher vier Spieler: Marwin Hitz, Marin Pongracic, Axel Witsel und Reinier.

