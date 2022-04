Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Abstiegskracher am vergangenen Wochenende zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC folgt am 32. Spieltag das nächste entscheidende Duell für die Berliner. Es geht gegen den Vorletzten Arminia Bielefeld. Wo, wann und wie Ihr dieses Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Es kommt in der Bundesliga zu einem vorentscheidenden Spiel um den Klassenerhalt zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC. Die Angst um den Abstieg in die 2. Bundesliga ist groß. So groß, dass sich Bielefeld entschloss den Trainer zum Endspurt zu wechseln. Nach der Ära Kramer hat nun Marco Kostmann das Sagen an der Seitenlinie. Doch der gewünschte Effekt blieb am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln aus. Dennoch trennt die Arminia nur zwei Punkte vom Relegationsplatz 16. Ein Sieg gegen die Hertha wäre Gold wert.

Hertha BSC hat ebenfalls den Trainer gewechselt. Seit ein paar Wochen sitzt Routinier Felix Magath auf dem Berliner Trainerstuhl. Der Wechsel scheint gefruchtet zu haben. Am 30. Spieltag gewann die Hertha mit 1:0 gegen den FC Augsburg und am vergangenen Wochenende gab es einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte. Im dritten direkten Duell um den Klassenerhalt soll der dritte Sieg für Hertha BSC rausspringen. Somit wäre ein direkter Abstieg nicht mehr möglich.

© getty Herthas Torschütze im Hinspiel: Davie Selke im Laufduell um den Ball gegen Bielefelds Andres Andrade.

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Wochenende beginnt auch heute die Samstagskonferenz der Bundesliga ab 15.15 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Zuvor gibt es ab 14 Uhr den Countdown auf demselben Sender. Das Einzelspiel zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC findet Ihr auf Sky Sport 5 (HD). Dort beginnt die Übertragung erst ab 15.25 Uhr.

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV

Ein Sky-Abo ist die Voraussetzung um den Abstiegskrimi sehen zu können. Der Pay-TV Sender bietet aktuell eine Aktion an, bei welcher Ihr für 26 Euro monatlich im Jahresabo alle Samstagsspiele der Bundesliga live sehen könnt. Natürlich gibt's auch die komplette zweite Liga dazu. Oben drauf erhaltet Ihr bei der Aktion das Entertainment Plus-Paket inklusive Netflix. Wenn Ihr immer noch nicht genug habt und noch mehr Sport wollt, dann könnt Ihr für zusätzliche 4,40 Euro im Monat das Sport-Paket dazu buchen und beispielsweise die restlichen Partien des DFB-Pokals oder die komplette Saison der Formel 1 live anschauen.

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im Livestream

Im Livestream ist wie immer SkyGo verfügbar. Voraussetzung ist, dass Ihr ein Abonnement bei Sky habt.

Falls das nicht der Fall sein sollte, könnt Ihr aber auch auf das Sky Ticket ausweichen. Im Supersport Ticket könnt Ihr ebenfalls die Samstagsspiele der 1. Bundesliga und die kompletten Spieltage der 2. Bundesliga verfolgen. Zudem gibt es die gesamte Auswahl an Sport bei Sky dazu. Preislich liegt man bei aktuell 19,99 Euro im Monat im Jahresabo. Für 29,99 Euro gibt es die monatliche Variante.

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Kein Sky-Abo, aber trotzdem Interesse daran wie das Spiel zwischen Bielefeld und Berlin verläuft? Dann schau doch beim Liveticker von SPOX vorbei! Hier erfährst du die komplette Action vom Platz. Entweder im Einzelspiel oder in der Samstagskonferenz der Bundesliga.

Hier geht's zum Liveticker Arminia Bielefeld - Hertha BSC.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld - Hertha BSC

Arminia Bielefeld - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 32

32 Datum: 30. April 2022

30. April 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld TV: Sky

Livestream: SkyGo, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Arminia Bielefeld vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Ramos, Pieper, Nilsson, Bello - Prietl, Vasiliadis - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Serra

Ortega Moreno - Ramos, Pieper, Nilsson, Bello - Prietl, Vasiliadis - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Serra Hertha BSC: Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar, Tousart - M. Richter, K.-P. Boateng, S. Serdar - Selke

