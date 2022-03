Bundesliga-Siegrekord: Neuer überflügelt Kahn

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat einen Siegrekord in der Bundesliga aufgestellt. Dem 35 Jahre alten Torwart gelang mit dem Rekordmeister am Samstag beim 4:0 (3:0) gegen Union Berlin sein 311. Erfolg in seinem 460. Bundesligaspiel. Damit zieht er an Bayerns Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn (310 Siege) vorbei.

Neuer gelangen mit den Bayern 234 Siege (303 Spiele), dazu 77 Erfolge (156) mit Schalke 04. Kahn hatte 260-mal (429) mit den Bayern gewonnen, dazu 50-mal (128) mit dem Karlsruher SC.

Seinen ersten Sieg feierte Neuer bei seinem Bundesligadebüt mit Schalke 04 am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen (1:0). Für Königsblau lief der Schlussmann 156-mal auf, bevor er im Sommer 2011 zum deutschen Rekordmeister wechselte.

Neuers Teamkollegen Thomas Müller (298 Siege in 409 Spielen) und Robert Lewandowski (270 Siege in 377 Spielen) belegen in der Liste die Plätze drei und fünf.

Die Spieler mit den meisten Siegen in der Bundesliga im Überblick

1. Manuel Neuer (Schalke 04, Bayern München) - 311 Siege/73 Remis/76 Niederlagen/460 Spiele *

2. Oliver Kahn (Karlsruher SC, Bayern München) - 310 Siege/137 Remis/110 Niederlagen/557 Spiele

3. Thomas Müller (Bayern München) - 298 Siege/65 Remis/46 Niederlagen/409 Spiele *

4. Manfred Kaltz (Hamburger SV) - 291 Siege/135 Remis/155 Niederlagen/581 Spiele

5. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München) - 270 Siege/58 Remis/49 Niederlagen/377 Spiele *

6. Philipp Lahm (Bayern München, VfB Stuttgart) - 250 Siege/75 Remis/60 Niederlagen/385 Spiele

7. Sepp Maier (Bayern München) - 249 Siege/103 Remis/121 Niederlagen/473 Spiele

7. Lothar Matthäus (Bayern München, Borussia Mönchengladbach) - 249 Siege/116 Remis/99 Niederlagen/464 Spiele

9. Claudio Pizarro (Werder Bremen, 1. FC Köln, Bayern München) - 248 Siege/107 Remis/135 Niederlagen/490 Spiele

10. Stefan Reuter (Borussia Dortmund, Bayern München, 1. FC Nürnberg) - 238 Siege/142 Remis/122 Niederlagen/502 Spiele

(*) Spieler noch aktiv