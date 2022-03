Nach Corona-Ausbruch: Mainz beantragt Absetzung des BVB-Spiels

Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf Verlegung des für Sonntag geplanten Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund gestellt. Das gab der Verein am Freitag zunächst via Twitter bekannt. Am Donnerstag hatten die Mainzer 19 positive Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern gemeldet.

"Wir werden in der nächsten Stunde die schriftliche Entscheidung bekommen", sagte Sportvorstand Christian Heidel kurz nach 13.00 Uhr: "Wir gehen davon aus, dass dem Antrag stattgegeben wird. Wir haben noch 14 einsatzfähige Spieler, darunter aber keinen spielberechtigten Bundesliga-Torhüter." Neben 13 Spielern ist auch Trainer Bo Svensson unter den Infizierten.

Für die Austragung einer Partie sind laut DFL-Spielordnung mindestens 16 spielberechtigte Akteure notwendig, davon mindestens neun Lizenzspieler, zu denen ein Torwart gehören muss. Gesperrte und verletzte Spieler gelten als "zur Verfügung stehend".

Am Donnerstag habe es sich um einen "Irrtum" gehandelt, sagte Heidel. Eigentlich waren 18 Fälle aufgetaucht, am Freitag kam aber ohnehin ein weiterer positiver Test dazu. "Wir gehen davon aus, dass das Thema noch nicht erledigt ist", sagte er.

Welche Auswirkungen die Situation für die Partie in der kommenden Woche beim FC Augsburg hat, ließ Heidel zunächst offen: "Das müssen wir abwarten."

Für Mainz ist die kurzfristige Corona-Problematik keine neue Situation: Unmittelbar vor Saisonbeginn hatte der Klub im vergangenen August elf Infektionen in den Reihen der Profis zu beklagen. Das Spiel gegen Vizemeister RB Leipzig, ebenfalls am folgenden Sonntag, fand dennoch statt - und Mainz gewann mit 1:0.