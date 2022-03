BVB: Erling Haaland vor Comeback - Marco Reus fällt aus

Erling Haaland steht nach wochenlanger Verletzungspause unmittelbar vor seinem Comeback bei Borussia Dortmund. Der Torgarant hat seine Adduktorenprobleme auskuriert und ist für das Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr LIVE auf DAZN) "eine Option", so Trainer Marco Rose: "Nicht für länger, aber für einen Teileinsatz."

Haaland hat sein letztes Spiel für den BVB am 22. Januar bei der TSG Hoffenheim bestritten. In dieser Saison kam der 21-Jährige in der Liga bisher nur in 14 Spielen (16 Tore) zum Einsatz.

Auf Kapitän Marco Reus (krank) muss Rose derweil verzichten. Zudem fehlen Mats Hummels, Raphael Guerreiro (beide Corona), Manuel Akanji, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou und Steffen Tigges (alle verletzt).

Obwohl die Arminia einen größeren Corona-Ausbruch zu verkraften hat, erwartet Rose, dass die Begegnung wie geplant stattfinden wird: "Es ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Wir gehen aber davon aus, dass wir spielen."