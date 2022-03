Bobic nimmt Korkut und Hertha-Profis in die Pflicht

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC hat Trainer Tayfun Korkut und seine Mannschaft für das wichtige Abstiegsduell bei Borussia Mönchengladbach in die Pflicht genommen.

Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-13. stehen die Berliner, die 2022 noch kein Pflichtspiel gewonnen haben und auf Relegationsrang 16 liegen, enorm unter Druck. Nach der schwachen Leistung bei der 1:4-Niederlage am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt forderten Fans im Olympiastadion gar die Entlassung des Trainers.

Bobic, der Korkut bislang eine Jobgarantie gegeben hatte, sprach Korkut am Dienstag erneut die Unterstützung aus. "Ich habe das komplette Vertrauen bei ihm. Es ist auch in der Mannschaft genau das Gleiche. Das ist klar. Nur das muss gemeinsam erfolgen. Den Zauberer auf Knopfdruck gibt es ja in der Form auch nicht", so der 50-Jährige: "Aber es ist klar - und das habe ich ja nochmal gesagt: Am Samstag müssen wir punkten."

Laut Bobic habe der Trainer auch nach dem Frankfurt-Spiel nicht zur Debatte gestanden, stattdessen gab es ein Krisengespräch mit der Mannschaft.

"Die Spieler haben für sich auch erkannt in diesem Dialog, dass sie das Problem sind. Und dass sie das auch anpacken und ehrlich zu sich selbst sein müssen", sagte er: "Dementsprechend werden wir die Maßnahmen in Richtung Mannschaft auch verstärken, dass sie versteht, dass sie liefern müssen. Und deswegen war die Trainerfrage auch keine."