RB Leipzig: Nordi Mukiele wohl vor Abschied im Sommer

Nordi Mukiele hat sich laut eines Berichts der Bild dazu entschlossen, seinen Vertrag bei RB Leipzig nicht zu verlängern. Ein Abschied im Sommer erscheint somit wahrscheinlich.

Dem Boulevardblatt zufolge hat Mukiele beschlossen, Gespräche über eine eventuelle Verlängerung seines bis 2023 gültigen Vertrags abzulehnen.

Trifft dies zu, hätte RBL im Sommer wohl die letzte Möglichkeit, eine Ablösesumme für den 24-Jährigen einzustreichen.

In der laufenden Saison kommt Mukiele auf 1343 Einsatzminuten in 22 Ligaspielen, zudem stand der Rechtsverteidiger sechsmal in die Champions League und einmal im DFB-Pokal auf dem Rasen.