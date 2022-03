Topspiel in der Samstagskonferenz! Am heutigen Nachmittag empfängt der Tabellenführer vom FC Bayern den Tabellendritten aus Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr Euch das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker zu Gemüte führen könnt.

Es ist wohl das Spitzenspiel des Spieltages. Der Rekordmeister und Tabellenführer, FC Bayern München, trifft auf eines der derzeit formstärksten Teams der Liga, Bayer Leverkusen. Alle Informationen rund um die Übertragung der Partie, findet Ihr in diesem Artikel.

Seit dem letzten Spieltag haben die Bayern wieder etwas Ruhe - zumindest was die Tabelle angeht. Aufgrund Dortmunds Unentschieden gegen Augsburg (1:1) und dem eigenen Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt (1:0) ist die Entfernung zum ersten Verfolger wieder etwas größer geworden. Auf insgesamt acht Punkte Vorsprung können die Süddeutschen tabellarisch nun wieder zurückgreifen.

Die Leverkusener auf der anderen Seite sind momentan so gut drauf, wie selten zuvor. Nimmt man einmal die unglückliche Niederlage gegen Mainz am 23. Spieltag aus der Wertung, so hat man eine Vielzahl an Spielen in den vergangenen Wochen klar für sich entschieden. Dazu zählt natürlich auch der ungefährdete 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende.

Tabellarisch trennen die Westfalen nun nur noch sechs Punkte vom BVB. Der Titel "Bayern Verfolger Nummer eins" ist also nicht mehr unerreichbar. Zudem hat das Team von Trainer Seoane etwas gutzumachen: Mit 1:5 musste man sich im Hinspiel gegen die Roten geschlagen geben.

© Getty Klare Nummer: Der FC Bayern München hat das Hinspiel in Leverkusen mit 5:1 für sich entschieden.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 2021/22

Bundesliga 2021/22 Spieltag: 25. Spieltag

25. Spieltag Datum: Samstag, 05. März 2022

Samstag, 05. März 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Allianz Arena in München

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung im TV und Livestream angeht, gibt es heute nur einen Ansprechpartner: Den Pay-TV-Sender Sky. Welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das Spiel live zu sehen und ab wann die Ausstrahlung zur Verfügung steht, haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Insofern Ihr noch kein Kunde des Unternehmens seid, gilt es, zwei Dinge anzuschaffen: Den Sky Q-Receiver sowie das entsprechende Abonnement für Bundesliga-Spiele. Beides in Kombination gibt es derzeit im Rahmen des sogenannten Sport und Bundesliga-Paketes. Neben allen Samstagsspielen der Bundesliga, erhaltet Ihr darüber auch Zugriff auf alle Partien der 2. Bundesliga sowie der englischen Premier League. Darüber hinaus sind auch alle Sessions der anstehenden Formel 1-Saison Teil des Angebots.

Preislich beläuft sich das Modell auf 27€ pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Informationen erhaltet Ihr hier.

Ihr besitzt bereits ein Sky Abonnement? Dann könnt Ihr heute bequem ab 15.15 Uhr auf einem der Kanäle Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 2 (HD) einschalten. Alternativ dazu, besteht auch die Option, das Spiel in der Konferenz mit den vier weiteren Partien des Tages zu verfolgen. Der übertragende Sender dafür heißt Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Während es im linearen Fernsehen lediglich die oben beschriebene Möglichkeit gibt, die Begegnung live zu sehen, bietet das Unternehmen im Livestream gleich zwei Wege.

Der erste knüpft sich dabei direkt an das genannte Sport und Bundesliga-Paket an. Mit einem solchen könnt Ihr nämlich nicht nur die Bundesliga auf Eurem TV-Gerät bestaunen, sondern über die App SkyGo auch von unterwegs aus. Das beste daran: Die Funktion ist bereits im Preis inbegriffen. Um jegliche Arten von Zusatzkosten müsst Ihr Euch also nicht sorgen.

Der zweite Weg wird durch die Plattform Sky Ticket bereitet. Kurz gesagt, ist das Prinzip der Seite: Man erwirbt ein sogenanntes Ticket, welches wiederum dazu befähigt, eine bestimmte Art von Inhalten zu konsumieren. In diesem Fall ist hier natürlich vom Supersport-Ticket die Rede. Dieses umfasst denselben Kontent wie das Bundesliga und Sport-Paket - nämlich alle Sky zur Verfügung stehenden. Den Kostenpunkt hat man hier bei 29,99€ pro Monat angesetzt. Wer sich für eine Jahresmitgliedschaft entscheidet, spart darüber hinaus noch einmal fünf Euro pro Monat.

© getty Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen bestreiten am 25. Spieltag das Top-Spiel der Bundesliga.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, dennoch aber nichts verpassen wollt, dann haben wir jetzt etwas für Euch: Den SPOX Liveticker. Dank Aktualisierungen im Minutentakt bleibt Ihr stets Up-to-Date. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. Bayer Leverkusen

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Adli - Alario

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 25. Spieltag