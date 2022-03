Der 26. Spieltag ist in vollem Gange, heute empfängt Borussia Dortmund zuhause Arminia Bielefeld. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

In der Bundesliga stehen am 26. ganze vier Sonntagsspiele an, unter anderem geht es zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld zur Sache. Hier gönnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

BVB vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Zumindest auf dem Papier dürfte es heute ein ungleiches Duell werden. Während der BVB komfortabel auf dem zweiten Tabellenplatz sitzt, kämpft die Arminia gegen den Abstieg. Zwei Zähler trennen die Bielefelder aktuell vom Relegationsplatz.

Vor Beginn: Gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park, der Anstoß ist für 17.30 Uhr angesetzt. Bastian Dankert wird die Begegnung leiten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld.

© getty Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften entschied der BVB souverän mit 3:1 für sich.

BVB vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im TV und Livestream

Es ist Sonntag und das bedeutet, dass alle Spiele des Tages heute auf DAZN übertragen werden, so auch die Begegnung zwischen Dortmund und Bielefeld. Eine Stunde vor dem Anpfiff startet hier die Vorberichterstattung. Folgendes Team ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald

Bundesliga, BVB vs. Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Can, Pongracic, Coulibaly - M. Wolf, Bellingham, Dahoud, N. Schulz - Brandt, T. Hazard - Malen

Kobel - Can, Pongracic, Coulibaly - M. Wolf, Bellingham, Dahoud, N. Schulz - Brandt, T. Hazard - Malen Arminia: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Andrade, Laursen - F. Kunze - Schöpf, Vasiliadis - Wimmer, Okugawa - Serra

