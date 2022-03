Borussia Mönchengladbach empfängt heute im Abendspiel am 26. Spieltag der Bundesliga Hertha BSC. Die komplette Begegnung verfolgen wir für Euch hier im Liveticker.

Am 26. Spieltag der Bundesliga kommt es heute zum Kellerduell zwischen Borussia Mönchengladbach um Hertha BSC. Ob heute einem der Teams ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Krisenduell im Borussia-Park! Mit Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC treffen heute zwei Teams aufeinander, die aktuell medial und sportlich nur wenige positive Schlagzeilen machen. Hertha BSC konnte das letzte Mal am 17. Spieltag gewinnen und kassierte in den letzten drei Partien satte 13 Gegentreffer. In den letzten drei Partien lief es für die heutigen Gastgeber nur unwesentlich besser. Nur einen Punkt konnte Gladbach holen und kassierte mit elf Treffern ebenfalls eine stattliche Anzahl an Gegentoren. Wer kann das Kellerduell heute für sich entscheiden?

Vor Beginn: Das Abendspiel am 26. Spieltag der Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Lainer, Netz - Neuhaus, Koné - Thuram, Plea - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Lainer, Netz - Neuhaus, Koné - Thuram, Plea - Embolo Hertha BSC: Lotka - Pekarik, Stark, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar - Darida, S. Serdar - M. Richter, Jovetic, Belfodil

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC zeigt Sky heute exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zum Spiel beginnen bei Sky heute um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD. Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann um 18.30 Uhr.

Sky bietet Euch zudem zwei Optionen die Partie im Livestream live und in voller Länge zu verfolgen. Das geht mit dem Sky Ticket oder der Sky Go-App.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 76:27 49 59 2. Borussia Dortmund 24 64:37 27 50 3. Bayer Leverkusen 25 64:40 24 45 4. Hoffenheim 25 48:36 12 43 5. RB Leipzig 25 51:29 22 41 6. Freiburg 25 40:27 13 41 7. Union Berlin 25 32:33 -1 37 8. Köln 25 36:39 -3 36 9. Mainz 05 24 35:29 6 34 10. Eintracht Frankfurt 25 37:37 0 34 11. Bochum 25 27:35 -8 32 12. Wolfsburg 25 27:37 -10 31 13. Borussia M'gladbach 25 34:51 -17 27 14. Augsburg 25 27:41 -14 26 15. Arminia Bielefeld 25 22:33 -11 25 16. Hertha BSC 25 26:58 -32 23 17. Stuttgart 25 31:47 -16 22 18. Greuther Fürth 25 23:64 -41 14