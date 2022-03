Dortmunds Sieg in Mainz: Der Anti-BVB und Roses guter Plan

Borussia Dortmund siegt in Mainz mit eher ungewohnten Mitteln - und dank einer Wechsel-Taktik seines Trainers, die sehr gut angepasst war auf den Zustand des Gegners. Kann die "Schalke-Saison" jetzt sogar im totalen Triumph enden? Drei Erkenntnisse zum Sieg in Mainz.

Dortmunds Schalke-Saison - mit welchem Ende?

Augsburg (2:1), Köln (2:0), Stuttgart (2:1), Bielefeld (1:0) und nun Mainz (1:0): Der BVB erhebt den Arbeitssieg mittlerweile ein wenig zur Kunstform. Über die Kräfteverhältnisse beim Sieg gegen Mainz gibt es ja die unterschiedlichsten Auffassungen, während alle Mainzer Beteiligten die Gastgeber als bessere Mannschaft sahen, wollte Dortmunds Coach Marco Rose das so nicht stehen lassen.

Einig waren sich alle Beobachter nur in der Annahme, dass das kein besonders schönes Fußballspiel war, sondern ein zähes Ringen - das auf beide Seiten hätte kippen können. Wieder einmal war es der BVB, der sich in einem Fifty-fifty-Spiel die Punkte schnappte und das mittlerweile auch schon als Qualität in dieser Saison verbuchen kann.

Die gute Punktausbeute dieser wechselhaften Saison mit den vielen Spielen, in denen die Mannschaft spielerisch deutlich unter ihrem Leistungsvermögen bleibt, erinnert ein bisschen an das, was der Rivale Schalke 04 vor ein paar Jahren vorgemacht hatte. Die Schalker nutzten damals die Gunst der Stunde und gingen auf Platz zwei durchs Ziel. Auch damals mit vielen Spielen, die nicht besonders schön anzuschauen waren und eher erarbeiteten Siegen in engen Spielen.

Aber im Vergleich zu Schalke damals hat der BVB eben die deutlich besseren Voraussetzungen - was wiederum tatsächlich in ein echtes Titelrennen in den letzten paar Saisonspielen münden könnte. Während Schalke mit 21 Punkten Rückstand auf die Bayern Vizemeister wurde und "nur" der Beste vom Rest war, hat Dortmund acht Spieltage vor Schluss bei lediglich vier Punkten Rückstand zumindest eine reelle Chance auf die Meisterschaft.

Zuletzt hat die Mannschaft trotz mal wieder heftiger Personalprobleme stark gepunktet, die verletzten, angeschlagenen, kranken Spieler dürften bald zurückkommen oder sind schon zurück und verleihen dem Kader dann wieder mehr Qualität und Tiefe. Ein Umstand, der gegen nicht sattelfeste Bayern noch wichtig werden könnte. Der BVB hat jedenfalls noch genug Potenzial, das brach liegt - und das er nun in der entscheidenden Phase aber auch abrufen müsste.

Dann kann die Schalke-Saison nicht schalkig auf Platz zwei enden. Sondern mit dem Titel. Und das wäre nach dieser Saison eine kleine Sensation.

BVB-Noten: Wirklich überzeugt hat eigentlich niemand © getty 1/15 Borussia Dortmund würgt sich in Mainz beim 1:0-Sieg zum nächsten Dreier und rückt näher an die Bayern ran. Überzeugen konnte beim BVB aber kein einziger Spieler. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 GREGOR KOBEL: In der ersten Halbzeit quasi ohne Beschäftigung. Nach einer Stunde dann erstmals gefordert und zur Stelle und auch in der hektischen Schlussphase souverän. Note 3. © getty 3/15 FELIX PASSLACK: Defensiv bis auf einen kleinen Fehler solide, in der Offensive kaum zu sehen. Spielt sein Pensum runter und schaut, dass er keine großen Fehler macht. Note 3,5. © getty 4/15 EMRE CAN: Wichtige Tacklings gegen Onisiwo und Stach, wichtiger Block gegen Burkardt. Aber mit dem Ball auch wieder mit einigen komischen Aktionen. Note 3,5. © getty 5/15 MARIN PONGRACIC: Wie eigentlich immer im BVB-Dress: Ganz okay, aber mehr halt auch nicht. In den Defensivzweikämpfen gut, im Spielaufbau weniger gut. Unnötige Gelbe Karte. Note 4. © getty 6/15 NICO SCHULZ: Leichtsinniger Ballverlust vor Burkardts Chance, in der Offensive aber einer der wenigen, der ein wenig Druck und Wucht entfachte. Ordentliches Spiel. Note 3,5. © getty 7/15 MO DAHOUD: Leistete sich ein paar unsaubere Abspiele, die die paar netten kreativen Ideen dann auch wieder zunichte machten. Handelte sich die 5. Gelbe Karte ein und fehlt damit in Köln. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note 4. © getty 8/15 AXEL WITSEL: Nicht unbedingt der Stabilisator, etwas altbacken und langsam in seinen Bewegungen - aber halt dann mit dem entscheidenden Tor, bei dem er den Ball nicht mal richtig traf. Note 3. © getty 9/15 JUDE BELLINGHAM: Kein typisches Bellingham-Spiel: Konnte einer zaudernden Mannschaft keine Energie einhauchen, blieb für seine Verhältnisse eher unauffällig. Rasselte übel mit Tauer zusammen, spielte trotzdem weiter. Note 3,5. © getty 10/15 THORGAN HAZARD: Hatte im ersten Durchgang so etwas wie eine Torgelegenheit, scheiterte aber an Zentner. Auch er blieb weit unter seinen Möglichkeiten, konnte sein Tempo nie ausspielen. Note 4. © getty 11/15 MARIUS WOLF: Blieb 57 Minuten lang blass, fiel eigentlich nur mit einem technischen Fehler bei einer potenziell guten Chance auf und bei einer Rudelbildung. Für Haaland ausgewechselt. Note 4,5. © getty 12/15 DONYELL MALEN: In der ersten Halbzeit komplett abgemeldet, mit Haalands Einwechslung dann aber plötzlich lebendiger. Überhastet bei seiner einzigen guten Chance (65.). Kurz danach ausgewechselt. Note 4. © getty 13/15 ERLING HAALAND: Kam in der 57. Minute für Wolf - und mit ihm endlich auch ein Hauch von Zug ins Spiel. Gute Chance kurz nach der Einwechslung, dann aber auch nur noch wenig zu sehen. Note 3,5. © getty 14/15 JULIAN BRANDT: Nach 69 Minuten für Dahoud eingewechselt. Lange Zeit unauffällig in den Einzelaktionen, aber mit wichtiger Arbeit fürs Team - und der Chance auf das 2:0 kurz vor Schluss. Note 3,5. © getty 15/15 GIO REYNA: Kam ebenfalls in der 69. Minute und ersetzte Malen. Nicht die totale Belebung der schwachen Offensive, aber immerhin mit dem Assist bei Witsels Tor mit einem Freistoß. Note 3,5.

Das ist jetzt der Anti-BVB

Sehr speziell an dieser Spielzeit ist auch, dass Dortmunds Spiel wirkt wie eine zu kurze Bettdecke: Mal sind die Füße bedeckt, dann friert es an der Nase. Ruckelt man dann die Decke nach oben, wird es an den Füßen kalt. Beim BVB heißt das: Es gibt entweder offensive Kreativität und Durchschlagskraft oder defensive Kontrolle. Aber nur ganz selten beides zusammen.

Aktuell geht in der Offensive - auch auf Grund der Ausfälle - nicht besonders viel. Aber die Defensive hält - trotz der vielen Ausfälle - plötzlich hinten dicht. Zwei Spiele in Folge ohne Gegentor gab es in dieser Saison in der Bundesliga noch gar nicht. "Wir mussten wieder viel Wucht verteidigen. Das haben wir gut hinbekommen, haben wieder zu Null gespielt", sagte Rose bei DAZN.

Zuletzt fuhr die Mannschaft sechs Punkte ein mit den Tugenden, die ihr oft genug auch schon abgesprochen wurden: Mit Widerstands- und Leidensfähigkeit, dem nötigen Biss und mehr Kampf als Kunst. "Es war nicht das schönste Spiel. Aber wir haben bis zum Ende daran geglaubt. Jeder muss das Maximum an Energie in das Spiel reinstecken, das ist sehr wichtig für uns. Es gibt immer Tage, wo du nicht gut spielst - da muss man als Team zusammenrücken", sagte Emre Can.

Seine Mannschaft muss derzeit mit recht minimalistischem Fußball auskommen - und gegen Mainz sogar mit einem Tor nach einem Standard. Auch das ist nicht unbedingt die Lieblingsdisziplin, eher sogar eine Schwachstelle. Aber auch das hat jetzt endlich mal wieder geklappt.

Viel Transfer-Theater: Die Youth-League-Überflieger des BVB © getty 1/22 Borussia Dortmund ist erstmals in das Viertelfinale der UEFA Youth League eingezogen und setzte sich die Mannschaft im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Manchester United durch. © getty 2/22 Der BVB war überhaupt der einzige deutsche Klub, der sich für die K.o.-Phase qualifiziert hat. Der FC Bayern, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg scheiterten in der Gruppenphase, der 1. FC Köln über den Meisterweg. © getty 3/22 Für Dortmund geht es im Viertelfinale am heutigen Mittwoch gegen Atletico Madrid. Wer sind die spannendsten Spieler im BVB-Kader? © getty 4/22 Silas Ostrzinski (18, Tor): Kam 2018 zum BVB und spielt bereits seit 2020 für die U19. Dort war Ostrzinski zunächst Ersatz hinter dem gleichaltrigen Marian Kirsch, ehe er sich einen Stammplatz erkämpfte. © imago images 5/22 Beim Elfmeterschießen gegen United avancierte Ostrzinski zum Helden, indem er zwei gegnerische Elfer hielt. Durchaus ein Vorteil: seine Körpergröße von 1,98 Meter. © getty 6/22 Nnamdi Collins (18, Innenverteidigung): Kam 2016 von Düsseldorf nach Dortmund - und blockte seitdem Avancen von internationalen Top-Klubs ab. Der FC Chelsea, Manchester City und Juventus Turin lockten vergeblich mit hohen Handgeldern. © getty 7/22 Mit seiner Körpergröße von 1,91 Metern ist Collins physisch robust und gilt außerdem als einer der schnellsten Spieler im BVB-Nachwuchs. Nach Knieproblemen zu Beginn der Saison aktuell aus der U19-Startelf nicht wegzudenken. © getty 8/22 Soumaila Coulibaly (18, Innenverteidigung): Im Sommer 2021 von PSG verpflichtet, fehlte zunächst aber wegen eines Kreuzbandrisses. Dann sammelte er Spielpraxis in der 3. Liga. Beim 1:1 gegen Augsburg saß er erstmals bei den Profis auf der Bank. © getty 9/22 Tom Rothe (17, Linksverteidigung): Kam im Sommer 2021 vom FC St. Pauli nach Dortmund und avancierte in der U19 sofort zum Stammspieler. Ihm wird eine beeindruckende Mentalität nachgesagt. © getty 10/22 Lion Semic (18, Rechtsverteidigung): Semic spielt schon seit 2017 in der Dortmunder Jugend. Gilt als offensivstarker Außenbahnspieler und überzeugt vor allem mit seinem brutalen Tempo. Im Herbst fehlte er länger wegen eines Muskelfaserrisses. © imago images 11/22 Dennis Lütke-Frie (18. Mittelfeld): Der Kapitän spielt schon seit Kindestagen für den BVB und stand in der aktuellen Saison in jedem Pflichtspiel auf dem Platz. Seit der U15 spielt Lütke-Frie auch regelmäßig in den deutschen U-Nationalmannschaften. © getty 12/22 Abdoulaye Kamara (17, Mittelfeld): Kam im Sommer 2021 von PSG nach Dortmund und unterschrieb direkt einen Profivertrag. Er gilt in seinem Auftreten als sehr selbstbewusst. © getty 13/22 In der aktuellen Saison pendelte Kamara zwischen der U19 und der Reservemannschaft in der 3. Liga. Dort löste er Youssoufa Moukoko als jüngsten eingesetzten Spieler der Geschichte ab. © imago images 14/22 Göktan Gürpüz (19, Mittelfeld): Spielte fünf Jahre lang in der Jugend von Schalke, ehe er 2016 zum großen Rivalen wechselte. Kürzlich unterschrieb er einen Profivertrag - genau wie sein Bruder Gökdeniz, der aktuell für die U17 spielt. © imago images 15/22 Gürpüz gilt als hervorragender Techniker, als klassischer Zehner. "Der Junge wird irgendwann Bundesliga spielen", sagte U19-Trainer Mike Tullberg den Ruhr Nachrichten, merkte aber an: "Er ist ein Spätentwickler, aber der Körper wird auch kommen." © getty 16/22 Jamie Bynoe-Gittens (17, Rechtsaußen): Gegen seine Landsmänner von United ebnete er mit seinem Doppelpack in der regulären Spielzeit den Einzug ins Elfmeterschießen. Er kam im Sommer 2020 von Manchester City zum BVB. © getty 17/22 Seitdem hatte er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, für die Dortmunder U19 kam er insgesamt erst bei elf Pflichtspielen zum Einsatz. Die Ausbeute ist aber stark: neun Tore, drei Assists. Vergangenen Sommer durfte er bei den Profis mittrainieren. © imago images 18/22 Bradley Fink (18, Sturm): Geboren in der Schweiz besitzt Fink auch die englische Staatsbürgerschaft. Er kam 2019 mit Nebengeräuschen vom FC Luzern nach Dortmund - und bewährte sich dort seitdem als absolute Tormaschine. © imago images 19/22 In 50 Pflichtspielen für diverse Dortmunder Jugendmannschaften schoss der 1,93 Meter große Brecher schon 42 Tore. Im Laufe dieser Saison wurde er zur Drittligamannschaft hochgezogen. Gegen United musste er wegen einer Gelbsperre passen. © getty 20/22 Julian Rijkhoff (17, Sturm): Wechselte im Januar 2021 mit viel Getöse von Ajax Amsterdam nach Dortmund. Sogar Oranje-Legende Marco van Basten meldete sich zu Wort und attestierte seinem Landsmann ein "sehr schlechtes Management". © getty 21/22 In Dortmund erarbeitete sich Rijkhoff schon mit 16 Jahren einen Stammplatz bei der U19, in dieser Saison gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 19 Tore. Auch in der niederländischen U17 gesetzt. © getty 22/22 Mike Tullberg (36, Trainer): Der Däne trainierte in der Saison 2019/20 die Reservemannschaft, ehe ihm die U19 anvertraut wurde. Die A-Jugend-Bundesliga führt seine Mannschaft aktuell souverän an.

Rose wählt die richtige (Wechsel-)Taktik

Er wolle jetzt nicht schlau daherreden, hat Rose nach dem Spiel auch noch gesagt und gemeint: Den Sieg jetzt nicht überbewerten oder auf die eine oder andere Art versuchen zu erklären. Sehr offensichtlich war aber, dass Roses Mannschaft in der letzten halben Stunde der Partie zuerst immer mehr Ballbesitz hatte und dann zumindest in Phasen auch zwingender wurde.

Die Mainzer Delegation kam aus einer zweiwöchigen Quarantäne, die Mannschaft hatte im Prinzip kaum trainiert, niemand konnte die körperliche Verfassung der einzelnen Spieler auch nur annähernd einschätzen, einige von ihnen bekamen erst am Spieltag grünes Licht der medizinischen Abteilung. Dagegen waren Dortmunds Probleme trotz erneut acht Ausfällen fast schon Luxus. Es war jedenfalls anzunehmen, dass Mainz im Verlauf der Partie körperliche Probleme bekommen könnte. Und genau das war dann auch der Fall.

Und wie die Mainzer, die ohnehin schon auf ihr ansonsten in Heimspielen praktiziertes, flächendeckendes frühes Pressing verzichteten und allenfalls situativ ins Angriffspressing aufrückten, nach einer Stunde ein bisschen müder wirkten und nicht mehr ganz so giftig, konnte der BVB dank frischer Kräfte von der Bank das Spiel an sich reißen.

Rose startete in die Partie mit dem 1B-Angriff, mit Donyell Malen, Thorgan Hazard und Marius Wolf auf den offensiven Positionen im 4-3-3. Das Trio wurde dann schrittweise ersetzt durch Erling Haaland, Gio Reyna und Julian Brandt. Mit dem Brecher Haaland musste sich der Fokus der Mainzer Abwehr verändern, was wiederum ein paar Löcher in den Halbräumen entstehen ließ: Platz für Brandt und Reyna.

Dass Rose es bei diesen drei Wechseln seiner Offensivreihe beließ, kann Zufall sein. Es ist aber eher zu vermuten, dass sich das Trainerteam auf eine zähe Auseinandersetzung mit einer der heimstärksten Mannschaften vorbereitet hatte und der Plan mit einer taufrischen Offensive bei entsprechendem Spielverlauf und Spielstand einkalkuliert war. Und dann geht dieser Sieg auch auf Rose und seine Trainerkollegen.