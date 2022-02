Der FC Bayern München ist am 22. Bundesliga-Spieltag beim VfL Bochum gefordert. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Für den FC Bayern München steht heute am 22. Bundesliga-Spieltag das Gastspiel beim VfL Bochum auf dem Programm. Gelingt dem Aufsteiger eine Überraschung gegen den Tabellenführer? Das erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Rekordmeister Bayern München will in der Bundesliga die komfortable Tabellenführung festigen. Die Münchner müssen beim Aufsteiger unter anderem auf den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer verzichten. Doch Vorsicht ist für den FC Bayern geboten: Bochum ist in diesem Jahr noch ungeschlagen.

Vor Beginn: Der Spielbeginn am heutigen Samstag im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ist um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Bundesligabegegnung zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Tesche, Rexhbecaj, Asano - Holtmann, Locadia, Pantovic

Bayern München: Früchtl - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky hält in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga und überträgt daher VfL Bochum vs. FC Bayern München heute exklusiv live im Pay-TV und im Livestream. Zugang zum Livestream erhalten Sky-Kunden über die SkyGo-App, alle anderen mit einem kostenpflichtigen SkyTicket.

Auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) kommentiert Kai Dittmann ab 15.15 Uhr die Partie. Bochum vs. Bayern München könnt Ihr zudem auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) auch als Teil der Samstagskonferenz sehen.

