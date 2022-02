Bayer Leverkusen ist am 23. Spieltag der Bundesliga zu Gast beim FSV Mainz 05. SPOX bietet das Spiel in Form eines Livetickers an.

Im Freitagsspiel des 23. Bundesliga-Spieltags stehen sich heute der FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen gegenüber. Um nichts zu verpassen, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FSV Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen ist aktuell in Topform: Vier der vergangenen fünf Ligaspiele konnte die Werkself gewinnen, darunter auch das Duell mit Borussia Dortmund (5:2). Mainz hingegen ist tabellarisch gesehen ein Mittelfeldklub, zum Tabellenvierten RB Leipzig fehlen jedoch nur drei Punkte.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr. Als Spielstätte dient die Mewa Arena in Mainz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel am 23. Spieltag zwischen dem FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen.

FSV Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im TV und Livestream

Da es sich bei Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen um ein Freitagsspiel handelt, kümmert sich DAZN um die Übertragung. Vorberichte gibt es bereits eine Stunde vor Spielbeginn. Zum Einsatz kommt folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

FSV Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Kohr, Aaron - J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Stach, Kohr, Aaron - J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

