BVB: Thomas Meunier vergleicht Erling Haaland und Kylian Mbappe

Der belgische Nationalspieler Thomas Meunier hat in einem Interview mit der L'Equipe die beiden Starstürmer Erling Haaland (Borussia Dortmund) und Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) miteinander verglichen.

Der Dortmunder Rechtsverteidiger bescheinigte beiden Angreifern außergewöhnliche Fähigkeiten, in puncto Technik aber sieht er Weltmeister Mbappe vorn. "Was das angeht, ist er für mich besser", so Meunier.

Der 30 Jahre alte Abwehrspieler kann sich ein Urteil erlauben, spielt, beziehungsweise spielte, er doch bereits gemeinsam mit den beiden vermeintlich talentiertesten Stürmern der Welt. Seit 2020 ist er Haalands Mannschaftskamerad bei Borussia Dortmund, davor kickte er gemeinsam mit Mbappe bei PSG.

Für Meunier besitzen Haaland und Mbappe viele gemeinsame Eigenschaften. "Sie sind jeweils großartige Athleten. Beide zeichnen Explosivität, Schnelligkeit, Sprungkraft und Ausdauer aus. Außerdem sind sie beidfüßig", sagte Meunier.

BVB-Verteidiger Meunier: Haaland ist eine klare 9

Der große Unterschied zwischen den beiden jungen Torjägern liegt für Meunier eben in der Technik - dort sieht er Mbappe im Vorteil, während Haaland "eine klare 9 und ein reiner Torjäger" sei.

"Kylian hat diese besondere Eigenschaft, diesen besonderen Instinkt, der ihn zu einer Fußball-Legende machen könnte", lobte Meunier seinen ehemaligen Mitspieler.