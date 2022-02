BVB - News und Gerüchte: Adeyemi wird für Borussia Dortmund offenbar teurer als gedacht

Karim Adeyemi wird für den BVB wohl teurer als zuletzt gedacht. Salzburg soll einen hohen Preis für den Nationalspieler aufrufen. Dortmund-Legende Lukasz Piszczek verteidigt die Formschwankungen der aktuellen Mannschaft. Hier gibt es News und Gerüchte rund um die Schwarzgelben.

Adeyemi-Transfer wird für den BVB offenbar noch teurer

Der BVB und RB Salzburg sollen bei der Ablöse für den begehrten Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi noch um einige Millionen auseinander liegen. Wie die Bild berichtet, fordere Salzburg 42,5 Millionen Euro für Adeyemi. Eine Summe, die der BVB nicht bereit sei zu zahlen. Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Forderung von "nur" 40 Millionen.

Dabei sollen die Dortmunder Verantwortlichen darauf hoffen, dass Adeyemi selbst beim Klub vorstellig wird und auf eine Einigung drängt. Zwischen dem BVB und Adeyemi soll bereits eine Einigung über die Modalitäten des Transfers erzielt worden sein.

Etwaiges deutete offenbar ausgerechnet Niklas Süle an, der im kommenden Sommer ablösefrei vom FC Bayern nach Dortmund wechseln wird. Bei einer Dopingprobe nach dem Champions-League-Spiel der Bayern in Salzburg am vergangenen Mittwoch soll er Adeyemi laut Salzburger Nachrichten zugerufen haben: "Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt."

Adeyemi selbst hielt sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt bedeckt und sagte, dass noch nichts entschieden sei. Er wolle sich derzeit voll auf die kommenden Aufgaben mit dem österreichischen Meister konzentrieren.

BVB-Legende Piszczek verteidigt Formschwankungen

Der ehemalige BVB-Verteidiger Lukasz Piszczek verteidigt die gravierenden Formschwankungen der aktuellen Dortmunder Mannschaft in der laufenden Saison mit den vielen verletzungsbedingten Ausfällen bei den Schwarzgelben.

"Die Verletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Truppe. So kann man gar nicht die nötige Stabilität finden. Die Spieler werden ständig ausgetauscht, der Trainer hat keine große Wahl", sagte er im Sport1-Podcast "Die Dortmund-Woche".

Aktuell fallen beim BVB Marcel Schmelzer, Thomas Meunier, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Dan-Axel Zagadou und Erling Haaland verletzt aus. Der BVB ging zuletzt gegen Bayer Leverkusen mit 2:5 unter, gewann anschließend überzeugend gegen Union Berlin mit 3:0, nur um wenige Tage später erneut ein Debakel zu erleben. In der Europa League verlor Dortmund das Playoff-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers mit 2:4. Am Sonntag rehabilitierte sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose und watschte Borussia Mönchengladbach mit 6:0 ab.

BVB-Noten: Der fünffache Reus und der perfekte Joker © getty 1/17 Der BVB hat im Borussen-Duell gegen Gladbach einen 6:0-Kantersieg gefeiert. Ein Offensivspieler glänzte mit fünf direkten Torbeteiligungen, aber auch Gregor Kobel war entscheidend. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Der heimliche Matchwinner für den BVB. Mit drei bärenstarken Paraden gegen Kone (23.), Hofmann (30.) und Neuhaus (37.) bewahrte er Dortmund im ersten Durchgang vor neuen Rückschlägen. Im Glück bei Hofmanns Lattenkracher (62.). Note: 2. © getty 3/17 EMRE CAN: Weil Akanji länger ausfällt, muss der Allrounder derzeit im Abwehrzentrum ran. Machte das ordentlich und ohne die Leichtsinnsfehler, die ihm sonst regelmäßig unterlaufen. Verwandelte den Elfer zum 6:0-Endstand sicher. Note: 3. © getty 4/17 MATS HUMMELS: "Unlogisches" Spiel hatte der Abwehrchef jüngst beim BVB bemängelt. Gegen Gladbach fiel er selbst damit auf, als er Kones Großchance einleitete (23.). Aber: Wichtigster Aufbauspieler bei Schwarz-Gelb und mit dem Assist vorm 5:0. Note: 3. © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: Hatte auf der linken Abwehrseite viel Mühe mit den flinken Hofmann und Lainer. Patzte früh gegen Letzteren und konnte das Missgeschick nur per Foulspiel ausbügeln. Spielte den ersten Pass vorm 1:0. Verletzte sich vor der Pause. Note: 4. © getty 6/17 THORGAN HAZARD: Half diszipliniert nach hinten mit, wenn der BVB die Dreier- zur Fünferkette aufzog. Dafür nicht mit so viel Power im Spiel nach vorne. Schaltete sich viel zu selten in die Dortmunder Angriffe ein. Zu viele Ballverluste (13). Note: 4. © getty 7/17 MO DAHOUD: Warf sich immer wieder in die Zweikämpfe und räumte im defensiven Mittelfeld einiges ab, ohne aber Gladbachs Offensivdrang unterbinden zu können. Viele gelungene Tackles. In der Schlussphase mit einigen starken Pässen in die Spitze. Note: 3. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM: Viel unterwegs, wie gewohnt sehr fleißig. Mit den meisten Ballaktionen im ersten Durchgang (42.). Legte in der zweiten Hälfte noch einen drauf und trieb den BVB immer wieder an vors Tor der Gäste aus Gladbach. Note: 2. © getty 9/17 RAPHAEL GUERREIRO: Nominell als linker Außenverteidiger der Fünferkette auf dem Feld, interpretierte die Rolle aber gewohnt offensiv. Schaltete sich immer wieder in die BVB-Angriffe ein, ließ dafür aber zu viele Lücken in der Defensive. Note: 3,5. © getty 10/17 GIO REYNA: Der Pechvogel beim BVB. Verletzte sich beim ersten Tor und verließ den Platz unter Tränen (28.). Hatte bis dahin einige viel versprechende Szenen. Mit der besten zwang er Gladbach-Keeper Sommer zu einer frühen Glanzparade (6.). Note: 3,5. © getty 11/17 MARCO REUS: Zunächst nur mit Tarnkappe unterwegs, dann aber extrem sichtbar: Brachte den BVB per Abstauber in Führung (26.) und krönte seinen starken Auftritt mit dem 5:0. Dazwischen mit dem Traumpass vorm 2:0 und den Assists zum 3:0 und 4:0. Note: 1. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Deutlicher Aufwärtstrend nach dem schlimmen Auftritt in der Europa League. Hatte großen Anteil am ersten BVB-Treffer. Behielt dann die Nerven im Duell Eins-gegen-eins und durfte seinen vierten Saisontreffer bejubeln (32.) Note: 2,5. © getty 13/17 JULIAN BRANDT: Seine Auszeit nach dem schwachen Rangers-Auftritt dauerte nur 30 Minuten - notgedrungen. Dann musste er für den verletzten Reyna ran. Sammelte aber kaum Pluspunkte. Mehr als zwei schöne Distanzschüsse (78., 87.) sprang nicht raus. Note: 4. © imago images 14/17 MARIN PONGRACIC: Auch der Innenverteidiger kam noch vor der Pause, weil den Dortmundern das Verletzungspech treu bleibt. Der Kroate ersetzte in der 41. Minute Zagadou. Machte seine Sache gut und brachte Ruhe ins Spiel. Note: 3. © getty 15/17 NICO SCHULZ: Durfte sich in der letzten halben Stunde beweisen, um Guerreiro ein wenig zu schonen. Beschränkte sich meist auf die Defensiv-Aufgaben und hatte seine linke Seite sehr gut im Griff. Note: 3. © getty 16/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ab der 68. Minute für den ausgepowerten Malen auf dem Rasen. Staubte nur sechs Minuten später zum 4:0 ab. Note: 2,5. © getty 17/17 MARIUS WOLF: Der perfekte Joker: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung donnerte der Rechtsaußen den Ball unter die Latte (70.). Holte auch den Elfmeter in der Schlussminute raus. Brachte deutlich mehr Dampf als zuvor Hazard. Note: 2.

