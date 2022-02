Bayer Leverkusen in der Analyse: Kann die Werkself mehr als nur Spektakel?

Bayer 04 Leverkusen spielt im Schatten von Bayern und Dortmund eine gute Saison, läuft dort aber fast komplett unter dem Radar. Dabei zeigt die Werkself unter Gerardo Seoane einen sehr attraktiven und unterhaltsamen Fußball. Auch ein ehemaliger Rivale zeigt sich angetan vom Bayer-Trainer.

Mit Bayer 04 Leverkusen hat die Bundesliga derzeit eines der unterhaltsamsten Teams zu bieten, das es im europäischen Spitzenfußball aktuell gibt. Die Werkself läuft schon beinahe chronisch unter dem Radar, wenn es um die positiven Aspekte im deutschen Fußball geht. Am Sonntag haben sie die Möglichkeit, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Dann geht es gegen den BVB (15.30 Uhr im LIVETICKER).

In dieser Saison scheint sich das Team von Gerardo Seoane abermals oben in der Tabelle festzubeißen. Auch wenn Dortmund bereits auf acht Punkte enteilt ist, wäre ein Sieg am Wochenende gleich doppelt wichtig: um den dritten Platz zu sichern und zu zeigen, dass man auf Augenhöhe mit dem BVB ist.

Das Hinspiel ging spektakulär mit 3:4 verloren, jetzt will sich Leverkusen auswärts revanchieren. Nach zwei Jahren Europa League könnten sie sich erstmals seit 2019 wieder für die Champions League qualifizieren.

© getty Patrik Schick befindet sich derzeit in herausragender Verfassung.

Ex-Seoane-Rivale: "Emotionen kochten schon mal über"

Seoane hat daran einen großen Anteil. Das sagt zumindest Eduard Schmidt, der aktuell als Co-Trainer beim SC Paderborn für die Analyse zuständig ist. Schmidt wechselte wie Seoane im vergangenen Sommer aus der Schweiz nach Deutschland. Zuvor war er beim FC St. Gallen tätig.

Im Gespräch mit SPOX und GOAL erinnert er sich an hitzige Aufeinandertreffen mit dem heutigen Leverkusen-Trainer: "Beidseitig und auch bei mir kochten die Emotionen da schon mal über. Gerardo Seoane kann ich trotzdem oder gerade deswegen nur meine Anerkennung aussprechen." Denn dessen Markenzeichen sei es, "dass er sich an der Seitenlinie insgesamt ruhig und klar verhält, eine gewisse Gelassenheit und Coolness ausstrahlt, die er nur selten verliert."

Das hilft dem 43-Jährigen jetzt auch in Leverkusen. Obwohl er bereits zwei Saisonphasen durchlief, in denen die Ergebnisse nicht stimmten, wurde es nie richtig unruhig. Erste Pfiffe verstummten in der Hinrunde schnell, auch Spieler, die weniger zum Einsatz kamen, hielten sich zurück. Seine Art dürfte dabei helfen. "Selbst in kritischen Momenten ordnet Seoane vieles objektiv ein", sagt Schmidt.

Leverkusen: Überragendes Offensivtrio rund um Patrik Schick

Und auch fußballerisch scheint Leverkusen auf einem guten Weg zu sein. 49 Tore hat die Werkself in der Bundesliga bereits erzielt, nur der BVB (52) und Bayern (65) haben mehr. Insbesondere das Offensivtrio bestehend aus Patrik Schick, Florian Wirtz und Moussa Diaby spielt bisher eine überragende Saison.

Trotzdem wird kaum darüber gesprochen. Schick traf in 17 Einsätzen schon 18-mal und entwickelt sich im Schatten von Robert Lewandowski zu einem der besten Stürmer der Welt. Der 26-Jährige ist unter Seoane vor allem effizienter geworden. Er war schon vor seiner Zeit in Leverkusen ein sehr kompletter Stürmer, der sich regelmäßig im Kombinationsspiel einbrachte, mit klugen Laufwegen glänzte und Bälle technisch anspruchsvoll verarbeiten konnte. In dieser Saison aber hat der Tscheche seine Chancenverwertung deutlich verbessert.

Im Schnitt braucht er nur 3,3 Abschlüsse für ein Tor. Robert Lewandowski (4,2) und Erling Haaland (3,6) lässt Schick damit hinter sich. "Er gehört jetzt schon zur Weltklasse", sagte Rudi Völler jüngst im Interview mit dem kicker.

© getty Gerardo Seoane ist seit Sommer im Amt.

Dominanz im offensiven und defensiven Umschaltspiel

Schick aus dem Spiel herauszunehmen, ist auch deshalb so schwer, weil Leverkusen weitere gefährliche Offensivspieler hat. Diaby (26 Pflichtspiele, 11 Tore, 8 Torvorlagen) und Wirtz (24 Pflichtspiele, 8 Tore, 12 Torvorlagen) entlasten ihn nicht nur, sondern helfen ihm auch dabei, Räume in der gegnerischen Defensivorganisation zu finden.

Insbesondere im offensiven Umschaltspiel sind die drei kaum zu halten. "Die nahezu perfekt orchestrierten Konter fielen mir bei Leverkusen äußerst positiv auf", analysiert auch Schmidt. Absolute Dominanz sowohl im offensiven als auch im defensiven Umschaltspiel habe die Mannschaft von Seoane in Bern ausgezeichnet: "In den besten Phasen schafften sie es so gut wie kaum jemand anderes, ihre Gegner in deren Hälfte zu erdrücken."

Auch auf Leverkusen konnte Seoane diese Stärken offenbar übertragen. Mit ihrem Tempo und ihrer technischen Präzision können die Leverkusener nahezu jede Defensivreihe knacken. Nicht zuletzt beim 5:1 gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag stellten sie das abermals unter Beweis.