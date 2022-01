BVB - Rose über Haaland-Durststrecke: "Nagt an ihm"

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose hat auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg kundgetan, dass Knipser Erling Haaland unter seiner Durststrecke leidet. Außerdem bestätigte der BVB-Coach den drohenden Ausfall von Linksverteidiger Raphael Guerreiro.

"Grundsätzlich nagt das an ihm. Aber er hat einen Assist gegeben und noch wichtiger ist für mich, wie er sich nach der Partie über den Sieg gefreut hat. Tore schießen will Haaland immer und er wird es auch wieder tun", sagte Rose. Der Norweger hatte in den letzten beiden Partien gegen Hertha BSC (vor der Winterpause) und Eintracht Frankfurt keinen Treffer erzielt, gegen die SGE gelang ihm immerhin eine Vorlage

Das liege vor allem an der besseren Anpassung der Gegner an den Stürmer. "Natürlich stellen sich die Innenverteidiger auf ihn ein und analysieren ihn. Wir haben versucht, auch da ein paar Dinge anzupassen. Ich glaube er weiß selbst, dass er sich in ein paar Bereichen noch verbessern kann", sagte Rose. "Wir haben gesehen, dass er in seinem Kopfballspiel zugelegt hat. In allen anderen Bereichen machen wir weiter. Jeder Stürmer hat mal eine Serie ohne Treffer, er wird auch wieder treffen."

Unterdessen bestätigte der BVB-Coach für das kommende Spiel gegen Freiburg (Fr., ab 20.30 Uhr im Liveticker) den drohenden Ausfall von Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Der Portugiese habe in dieser Woche "wenig bis gar nicht trainiert", sagte Rose. Welche Probleme den verletzungsanfälligen Guerreiro plagen, verriet Rose nicht.

Innenverteidiger Manuel Akanji ist nach seiner Knie-OP Mitte Dezember wieder "eine Option". Marius Wolf steht nach seiner Coronainfektion ebenfalls wieder zur Verfügung. Auch Youngster Youssoufa Moukoko ist laut Rose wieder "voll einsatzfähig". Für Giovanni Reyna (Aufbautraining) und Dan-Axel Zagadou (Coronavirus-Infektion) kommt die Begegnung gegen den Tabellenvierten noch zu früh.