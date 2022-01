BVB-Star Erling Haaland verletzt - Borussia Dortmund gibt Update zur Verletzung

Borussia Dortmund hat immer noch keine Klarheit über die Schwere der Verletzung von Stürmerstar Erling Haaland.

"Am Sonntag und Montag wurde Haaland eingehend untersucht. Dem ärztlichen Bulletin zufolge laboriert Haaland an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen", teilte der BVB am Montag mit.

Der 21-Jährige, Schütze von 16 der 52 Dortmunder Saisontore in der Fußball-Bundesliga, war beim 3:2 bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gegangen. Anschließend humpelte er vom Platz. Haaland hatte im Oktober und November bereits einige Spiele wegen Hüftbeugerproblemen versäumt.

"Wir wünschen Erling, dass er so bald wie möglich wieder beschwerdefrei ist und das machen kann, was er am liebsten tut: Tore für den BVB zu schießen", ergänzte die Borussia in der Mitteilung.