BVB - Erling Haaland nährt Comeback-Hoffnungen bei Borussia Dortmund: "Werde bald zurück sein"

Borussia Dortmunds derzeit verletzter Stürmer Erling Haaland hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback genährt. "Ich trainiere gut und werde bald zurück sein", sagte der Torjäger im Interview mit dem norwegischen TV-Sender Viaplay Fotball.

Einen genauen Zeitpunkt nannte Haaland nicht. Jedoch versicherte er, dass er auch Kraft aus seinen Verletzungen ziehe.

"Das Schlimmste ist, nicht spielen zu können. Mein großer Wunsch für den Rest meiner Karriere ist es, nicht verletzt zu sein. Das ist das Wichtigste", sagte der 21-Jährige: "Auf der anderen Seite macht es mich nur hungriger auf Erfolg."

Der BVB hatte kaum Details zu Haaland Verletzung mitgeteilt. Der Norweger leide "an muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen", teilte Dortmund am Montag mit.

Zum vieldiskutierten Thema eines Abschieds aus Dortmund wollte sich Haaland am Mittwoch nicht weiter äußern. Dazu sei alles gesagt, betonte er: "Es fühlte sich einfach an, als wäre es an der Zeit, etwas zu sagen. Jetzt möchte ich darüber nicht mehr sprechen. Was gesagt wurde, ist gesagt."

BVB: Haalands Vertrag läuft noch bis 2024

Mitte Januar hatte er sich nach dem 5:1 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg öffentlich über den Umgang mit seiner Person beschwert. Die Verantwortlichen des BVB würden ihn unter Druck setzen und zu einer Entscheidung drängen.

Haaland besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2024. Er kann den DFB-Pokalsieger im Sommer aber wegen einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.