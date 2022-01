Bundesliga: Wieso pausiert die Liga am letzten Januar-Wochenende?

In der Bundesliga wird am letzten Januar-Wochenende wegen einer Pause kein Fußball gespielt. Was der Grund für die Pause ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erst am vergangenen Wochenende meldete sich die Bundesliga nach einer mehrwöchigen Winterpause für die Rückrunde wieder zurück. Bald wird es jedoch erneut eine - wenn auch sehr kurze - Unterbrechung geben. Vom 28. bis zum 30. Januar, also am letzten Wochenende des Monats, legt die höchste deutsche Spielklasse (auch die 2. Bundesliga) nämlich eine Pause ein.

Im Folgenden erklären wir Euch, warum am letzten Januar-Wochenende in der Bundesliga kein Fußball gespielt wird.

Wieso pausiert die Bundesliga am letzten Januar-Wochenende?

Ende Januar wird in der Bundesliga der Spielbetrieb kurz unterbrochen, da dieser Zeitraum für Länderspiele, die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden mussten und nun nachgeholt werden, genutzt wird. Dabei handelt es sich jedoch nicht einmal um Länderspiele in Europa. Konkret: "Das Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September 2020 wird durch ein Fenster vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 ersetzt - für alle Konföderationen außer der UEFA", bestimmte im August 2020 der FIFA-Ratsausschuss. Der Zeitpunkt, in dem dies umgesetzt wird, steht also wenige Wochen bevor.

Obwohl europäische Nationen in dieser Zeit keine Länderspiele bestreiten, wird jedoch in anderen Teilen der Welt Fußball gespielt. Die Bundesligisten sind deswegen verpflichtet, ihre Spieler abzustellen. Daran haben sich jedoch nicht nur die Bundesligisten zu halten, sondern auch der Rest Europas, der wie die Bundesliga ebenso pausiert.

In dem Zeitraum finden unter anderem die Viertelfinalspiele beim Afrika Cup statt. Außerdem müssen in Asien, Südamerika sowie Nord-/Mittelamerika und Karibik noch WM-Qualifikationsspiele absolviert werden.

Bundesliga: Die Tabelle nach 18 Spieltagen

Tabellenführer Bayern München misslang der Start in die Rückrunde - unter anderem auch aus Coronagründen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach musste Trainer Julian Nagelsmann mit einem stark dezimierten Kader antreten, da mindestens neun Spieler coronabedingt fehlten sowie weitere Spieler verletzt und wegen der Teilnahme am Afrika Cup nicht mit dabei waren.

Verfolger Borussia Dortmund nutzte den Patzer der Münchner einen Tag darauf mit einem 3:2-Last-Minute-Sieg gegen Eintracht Frankfurt aus. Der Abstand zwischen Platz eins und zwei beträgt nun sechs Punkte.