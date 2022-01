VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg schließen den 18. Spieltag zum Auftakt der Rückrunde im direkten Duell ab. So lässt sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Sie ist wieder im Gange, die Bundesliga. Nach einer dreiwöchigen Pause findet an diesem Wochenende der 18. Spieltag statt. Am heutigen Sonntag, den 9. Januar stehen dabei die letzten beiden Begegnungen im Rahmen dieser Runde an.

Nachdem sich Hertha BSC und der 1. FC Köln am späteren Nachmittag duelliert haben werden, stehen sich abschließend der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Die Partie wird dementsprechend um 17.30 Uhr angestoßen, Schauplatz ist das Vonovia Ruhrstadion in Bochum.

Wie sieht es mit der Übertragung zu dem Spiel aus? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr im TV und Livestream dabei sein könnt und wie Ihr via Liveticker nichts verpasst.

© getty Das Duell in der Hinrunde gewann Wolfsburg 1:0.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im klassischen Free-TV und Pay-TV gibt es zu Bochum gegen Wolfsburg nicht. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Das heißt demzufolge also: Um das Aufeinandertreffen der VfL-Klubs heute aus der Ferne live erleben zu können, müsst Ihr bei DAZN einschalten. Die Vorberichte beginnen um 17 Uhr. Moderator ist Sebastian Benesch, Kommentator Michael Born. Als Experte im Einsatz: Benny Lauth. Interviews am Spielfeldrand führt Mario Rieker.

Für DAZN zahlt Ihr im Monatsabo 14,99, Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Euch für ein Jahresabo zu entscheiden. Dieses kostet 149,99 Euro. Jetzt anmelden!

Zu sehen bekommt Ihr bei dem Streamingdienst neben der Bundesliga live unter anderem auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Bedeutet: DAZN hat die europäischen Spitzenvereine mit Superstars wie Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe in seinem Live-Programm.

Über den Fußball hinaus seht Ihr dort auch noch die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Motorsport, Tennis, Wintersport, Boxen, Darts, Golf und noch mehr.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei DAZN besitzt, dann schaut zu Bochum gegen Wolfsburg doch einfach hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nichts Wichtiges verpassen.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: VfL Bochum - VfL Wolfsburg

VfL Bochum - VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18

18 Datum: 9. Januar 2022

9. Januar 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Vonovia Ruhrstadion, Bochum TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Philipp, Waldschmidt - Weghorst

