Den Rückrundenstart in der Bundesliga komplettiert heute das Duell zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg. Hier könnt Ihr die letzte Partie des 18. Spieltags im Liveticker verfolgen.

DAZN-Abo sichern und die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg live erleben!

Zum Abschluss des 18. Spieltags kommt es zu der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg. Welchem Team gelingt ein besserer Start in die Rückrunde? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit jeweils 20 Punkten liegen die beiden heutigen Kontrahenten im unteren Drittel der Tabelle. Der VfL Bochum wartet in der Liga dabei seit vier Spielen auf einen Sieg. Der letzte Dreier der Gäste ist sogar schon sechs Spiele her. Zu wenig auch für die Ansprüche in Wolfsburg, die in dieser Saison bereits ihren Trainer gewechselt haben. Ein Spiel auf Augenhöhe ist heute zu erwarten, auch aufgrund der zahlreichen Ausfälle auf beiden Seiten.

Vor Beginn: Die letzte Begegnung des 18. Spieltag wird heute um 17.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg.

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - R. Baku, Arnold, Gerhardt, Roussillon - Philipp, Waldschmidt - Weghorst

VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem VfL Wolfsburg seht Ihr im TV heute exklusiv auf DAZN 2. Um 17.00 soll die Übertragung beim Streamingdienst beginnen.

DAZN bietet auch einen Livestream an, mit dem Ihr ebenfalls das komplette Spiel verfolgen könnt. Das geht beispielweise auch mit der kostenfreien DAZN-App.

Voraussetzung um auf die Übertragung zugreifen zu können, ist jedoch ein Abonnement. Für ein solches verlangt das Unternehmen 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Hier findet Ihr das Angebot von DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga, 18. Spieltag: Die aktuelle Tabelle