Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Bochum den 1. FC Köln. Wir verfolgen für Euch das komplette Abendspiel im Liveticker.

Im Topspiel der Bundesliga am heutigen Abend duellieren sich der 1. FC Köln und der VfL Bochum. Wer kann die Pokal-Strapazen heute besser kompensieren und das NRW-Duell für sich entscheiden? Das erfahrt Ihr hier alles im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams mussten unter der Woche im DFB-Pokal ran. Mit erfreulichem Ausgang für den heutigen Gastgeber: Der VfL Bochum gewann seine Partie gegen den Ligakonkurrenten Mainz 05 mit 3:1, nachdem der VfL am Spieltag zuvor noch gegen die Mainzer unterlegen war. Der 1. FC Köln dagegen schied auf dramatische Weise im Elfmeterschießen gegen den HSV aus. Mit Blick auf das 0:4 gegen den FC Bayern am letzten Spieltag der Bundesliga, ist heute eine Reaktion vom FC zu erwarten. Wer kann das NRW-Duell heute für sich entschieden?

Vor Beginn: Das Topspiel am 20. Spieltag der Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Pantovic, Holtmann - Locadia

Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Pantovic, Holtmann - Locadia 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Kilian, Hector - Özcan - Ljubicic, Kainz - Duda - Modeste, Uth

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln zeigt Sky heute exklusiv im TV. Die Vorberichte zum Spiel beginnen auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD heute um 17.30 Uhr. Eine Stunde später um 18.30 Uhr ist dann der Anpfiff.

Als Sky-Kunden könnt Ihr die Partie auch bequem mit der Sky Go-App streamen. Zudem könnt Ihr bei dem Privatsender das Sky Ticket buchen und so das Spiel ebenfalls live und in voller Länge erleben.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga, 20. Spieltag: Die aktuelle Tabelle