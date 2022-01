Umworbener Ricardo Pepi wechselt wohl zum FC Augsburg

Nächste Runde im Transferkampf um Ricardo Pepi. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano verkündete, steht das 18-jährige Talent aus den USA vor einem Wechsel vom FC Dallas zum FC Augsburg.

Die Ablösesumme soll 17,5 Millionen Euro betragen, was einen neuen Transferrekord für Augsburg darstellen würde. Die bisher höchste gezahlte Ablöse des Klubs waren 2016 10,5 Millionen Euro für Martin Hinteregger. Pepi soll noch am Sonntag den Medizincheck absolvieren.

Zuletzt deutete alles auf einen Wechsel zum VfL Wolfsburg hin. Auch der FC Bayern München, der eine Partnerschaft mit Pepis aktuellem Klub FC Dallas unterhält, soll interessiert gewesen sein. Im Februar absolvierte er sogar ein Probetraining in München.

Pepi machte in der abgelaufenen MLS-Saison 13 Tore in 31 Spielen. Bisher absolvierte er auch schon sieben A-Länderspiele für die USA, in denen er dreimal traf.