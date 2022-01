SpVgg Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga ist zurück! Am ersten Spieltag der Rückrunde treffen die SpVgg Greuther Fürth und der VfB Stuttgart aufeinander. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SpVgg Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga - Anstoß, Ort, Spielstätte

Nach mehr als zwei Wochen Winterpause setzt die Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb fort. Zum Auftakt der Rückrunde stehen sich im Rahmen des 18. Spieltags die SpVgg Greuther Fürth und der VfB Stuttgart gegenüber. Der Sportpark Ronhof I Thomas Sommer in Fürth dient als Spielstätte. Um 15.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Greuther Fürth gegen Stuttgart ist auch das Duell der Abstiegskandidaten. Während die Spielvereinigung mit nur einem Sieg nach 17 Spielen weit abgeschlagen Letzter ist, spielt auch der VfB Stuttgart weit unter seinen Erwartungen. Für mehr als Platz 16 reichte es in der Hinrunde nicht.

Das Hinspiel endete jedoch mit einem klaren 5:1 für die Schwaben.

© getty Die SpVgg Greuther Fürth konnte in der Hinrunde nur ein Spiel gewinnen.

SpVgg Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

In der aktuellen Saison sind die Übertragungsrechte für die Bundesliga auf zwei Anbieter aufgeteilt - Sky und DAZN. Während DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele überträgt, kümmert sich Sky um die Samstagsspiele. Da es sich bei Fürth gegen Stuttgart um ein Samstagsspiel handelt, ist auch der Pay-TV-Sender für die Übertragung verantwortlich.

Bei Sky Sport Bundesliga 6 (HD) wird das Spiel ab 15.15 Uhr übertragen. Die Rolle des Kommentatoren nimmt dafür Jonas Friedrich ein. Wer zudem auch die vier Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann dies mit der Samstags-Konferenz auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) tun.

Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream bietet Sky das Duell an. Den Livestream könnt Ihr entweder mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Nach dem Spiel könnt Ihr die Highlights dann auf DAZN sehen. Der Streamingdienst überträgt die Partie zwar nicht live und in voller Länge, bietet jedoch alle Freitags-und Samstagsspiele in einer Highlightshow, die durchgehend abgespielt wird, an.

Das "Netflix des Sports" ist auch für die Übertragung der stärksten europäischen Fußballligen bekannt. Darunter die Serie A, Primera Division, Ligue 1 und die Bundesliga. Ebenso hält DAZN Rechte am Großteil der Champions League.

Aber auch Sportarten wie Darts, US-Sport, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, MMA oder Boxen laufen im Livestream von DAZN.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt. Der Preis dafür beträgt entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro jährlich.

Die Corona-Fälle aller Bundesliga-Klubs © getty 1/21 Auch die Bundesliga bleibt von der rollenden Omikron-Welle nicht verschont. Immer mehr Klubs vermelden positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. SPOX blickt unmittelbar vor dem Rückrundenstart auf die Wasserstände der Teams. © getty 2/21 Vor allem Tabellenführer Bayern München ist stark betroffen. Beim deutschen Rekordmeister fallen nach derzeitigem Stand zehn Spieler aus. Der FCB muss gegen Gladbach am kommenden Freitag somit mit einer Rumpftruppe an den Start gehen. © getty 3/21 Auch am Freitag hat es wieder einige positive Tests im deutschen Oberhaus gegeben. In Freiburg hat es drei näher nicht genannte Fälle gegeben, bei Bayer Leverkusen hat es Nadiem Amiri erwischt. © getty 4/21 FC BAYERN MÜNCHEN: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Christopher Scott © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND: Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf © getty 6/21 SC FREIBURG: Drei Fälle, Namen nicht bekannt © getty 7/21 BAYER 04 LEVERKUSEN: Nadiem Amiri © getty 8/21 TSG 1899 HOFFENHEIM: Ermin Bicakcic © getty 9/21 EINTRACHT FRANKFURT: Kristijan Jakic, Jens Grahl, Danny da Costa, Jesper Lindström © getty 10/21 UNION BERLIN: Pawel Wszolek, Sheraldo Becker, © getty 11/21 1. FC KÖLN: Kein bestätigter Fall. © getty 12/21 1. FSV MAINZ 05: Moussa Niakhate © getty 13/21 RB LEIPZIG: Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Solomon Bonnah © getty 14/21 HERTHA BSC: Santiago Ascacibar, Lucas Tousart, Fredrik Andre Björkan © getty 15/21 VFL BOCHUM: Kostas Stafylidis © getty 16/21 VFL WOLFSBURG: Kevin Mbabu, Dodi Lukebakio, Aster Vranckx, © getty 17/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Denis Zakaria, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure, Joe Scally © getty 18/21 FC AUGSBURG: Tomas Koubek © getty 19/21 VFB STUTTGART: Wahid Faghir, Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Mateo Klimowicz, Konstantinos Mavropanos © getty 20/21 ARMINIA BIELEFELD: Kein bestätigter Fall. © getty 21/21 SPVGG GREUTHER FÜRTH: Ein bestätigter Fall (Name wurde nicht bekannt gegeben).

SpVgg Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein SkyGo-Abo oder SkyTicket haben, müssen trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. SPOX tickert nämlich die Begegnung für Euch live mit - und das kostenlos. Nebenbei wird auch die Konferenz getickert.

