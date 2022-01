RB Leipzig vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute unter anderem zum Duell zwischen RB Leipzig und Mainz 05. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 18. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am gestrigen Freitag gestrigen Freitag wurde nach einer kurzen Winterpause der 18. Bundesliga-Spieltag mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach eröffnet, am heutigen Samstag, 8. Januar stehen die nächsten sechs Spiele an. Unter anderem empfängt RB Leipzig den FSV Mainz 05. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Bei RB Leipzig ist die Personallage vor dem Rückrundenauftakt aufgrund von Coronafällen angespannt. Das Trio Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo wurde am vergangenen Dienstag im Rahmen einer weiteren Untersuchung positiv getestet. Die drei Spieler müssen bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne. In dieser befindet sich auch Offensivstar Christopher Nkunku, der während seines Weihnachtsurlaubs in Frankreich positiv getestet worden war. Auf diese fünf Spieler muss Trainer Domenico Tedesco gegen Mainz verzichten.

Mit Leipzig und Mainz treffen heute zwei Tabellennachbarn aufeinander. Während man im Mainzer Lager mit Platz neun nach der Hinrunde sehr zufrieden ist, liegt Leipzig als Zehnter weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. In der Rückrunde will RB in der Tabelle nach oben klettern. Ein guter Anfang dazu wäre ein Sieg gegen Mainz, dann würde Leipzig auch am heutigen Gegner in der Tabelle vorbeiziehen.

Am 1. Spieltag setzte sich Mainz 05 mit 1:0 durch und vermieste Leipzig den Saisonstart.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis 7. Januar 20.30 Uhr FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 1:2 8. Januar 15.30 Uhr RB Leipzig FSV Mainz 05 8. Januar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Union Berlin 8. Januar 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld 8. Januar 15.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Augsburg 8. Januar 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 8. Januar 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 9. Januar 15.30 Uhr Hertha BSC 1. FC Köln 9. Januar 17.30 Uhr VfL Bochum VfL Wolfsburg

RB Leipzig vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um die Samstagsspiele der Bundesliga live im TV und im Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr auch in der Rückrunde ein Abo des Pay-TV-Senders Sky. Dieser hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Samstagspartien plus der Konferenz aller Partien mit Spielbeginn 15.30 Uhr.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

RB Leipzig vs. Mainz 05 ist dann ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) zu sehen. Kommentator des Spiels ist Oliver Seidler. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist Leipzig vs. Wolfsburg auch Teil der ersten Samstagskonferenz in diesem Jahr.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket. Ein solches kann derzeit beispielsweise als Jahresabo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro gebucht werden.

Abrufbar sind die Livestreams auf der Sky-Homepage und über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Mainz 05: Die Highlights auf DAZN

Die Liveübertragung des Spiels verpasst? Kein Problem, denn der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga (mit Spielbeginn 15.30 Uhr) in einer linearen Highlightshow. Diese läuft heute ab 17.30 Uhr stündlich in einer Dauerschleife. Ab 20.30 Uhr seht Ihr in der Highlightshow zusätzlich noch die Highlights des Topspiels vom Samstagabend - heute Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ab 24 Uhr steht die Highlightshow in der Mediathek zum Abruf bereit.

Der Empfang von DAZN setzt ein abgeschlossenes Abo voraus. Zwei Arten von Abos stehen zur Buchung bereit: Ein monatlich kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

RB Leipzig vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Aufstellungen, Chancen, Tore, Gelbe und Rote Karten - über all das informiert Euch SPOX im ausführlichen Liveticker zum Spiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05. Wer bei allen Samstagsspiele der Bundesliga auf dem aktuellen Stand sein will, für den lohnt sich der ein oder andere Klick in unseren Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig vs. Mainz 05.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, Kampl, Angelino - Nkunku, Szoboszlai - Silva

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, Kampl, Angelino - Nkunku, Szoboszlai - Silva FSV Mainz 05: Zentner - Nemeth, Bell, Hack - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

